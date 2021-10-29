2022 DGS Konuları: DGS Sözel Sayısal Konuları ve Soru Dağılımı

Kısaca dikey geçiş sınavı, DGS iki yıllık önlisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin örgün eğitim lisans dersini geçmelerini sağlayan bir sınavdır. Meslek yüksekokulları ve açık öğretim önlisans programlarından mezun olanlar bu sınavlara girebilirler. DGS konuları ve konu dağılımı iki bölümden oluşmaktadır. Sınavda 60'ı sayısal, 60'ı sözlü olmak üzere 120 soru bulunmaktadır. DGS'de matematik, geometri ve Türkçe alanlarından sorular gelmektedir. Peki 2022 DGS Konuları Neler?

DGS Türkçe Konuları



DGS Matematik Konuları



DGS Geometri Konuları



ÖSYM tarafından düzenlenen DGS, iki yıllık ön lisans eğitimi alan öğrencilerin örgün eğitim lisans dersini geçmelerini sağlayan bir sınavdır. Meslek lisesi mezunları ve açıköğretim ön lisans öğrencileri bu sınava girebilirler. DGS teması ve konu dağılımı iki bölümden oluşmaktadır. Sınavda 60 soru sözlü, 60 soru sayısal olmak üzere toplam 120 soru soruldu. Test süresi 150 dakikadır. Sözlü sınavda Türkçe, sayısal sınavlarda matematik ve geometri alanlarında sorular bulunmaktadır. Peki 2022 DGS Konuları Neler? İşte DGS Sözel Sayısal Konuları ve Soru Dağılımı 2022...Sözcüğün AnlamıGerçek AnlamMecaz AnlamTerim AnlamSoyut – Somut AnlamNitel – Nicel AnlamSözcüğün Cümleye Kattığı AnlamSözcüklerde Anlam İlişkileriEş anlamlı SözcüklerYakın Anlamlı SözcüklerKarşıt Anlamlı SözcüklerEş sesli (Sesteş) SözcüklerGenel – Özel İlişkili SözcüklerSöz SanatlarıBenzetme (Teşbih)Eğretileme (İstiare)Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)Değinmece (Kinaye)Dokundurma (Tariz)Mübalağa (Abartma)DolaylamaGüzel AdlandırmaSomutlamaSöz ÖbekleriDeyimlerAtasözleriİkilemelerPekiştirmelerSözün Cümleye Kattığı AnlamCümlenin YorumuCümle VurgusuYakın Anlamlı CümlelerCümlenin İletisiCümle AnaliziKarşıt Anlamlı (Çelişen) CümlelerKesin YargıCümlenin YapısıEksiltili CümlelerCümle TamamlamaCümle OluşturmaCümlenin AnlamıAnlamlarına Göre CümlelerAnlatım Özelliklerine Göre CümlelerÖyküleyici AnlatımBetimleyici AnlatımAçıklayıcı AnlatımTartışmacı AnlatıDüşünceyi Geliştirme YollarıBenzetmeTanımlamaKarşılaştırmaÖrneklendirmeTanık Gösterme (Alıntı Yapma)Sayısal Verilerden YararlanmaParagrafın İçeriğiParagrafta KonuParagrafta BaşlıkParagrafta Ana DüşünceParagrafta Yardımcı DüşüncelerParagrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili SorularParçaya (Metne) Dayalı SorularParagrafın YapısıParagrafın BölümleriSözel MantıkÇıkarım SorularıSıralama SorularıYer-Konum Bildiren SorularYer-Yön Bildiren SorularÖzne-Nesne İlişkili SorularTablo Yorumlama SorularıSayı BasamaklarıBölme-BölünebilmeOBEB-OKEKRasyonel SayılarBasit EşitsizliklerMutlak DeğerÜslü SayılarKöklü SayılarÇarpanlara AyırmaOran-OrantıProblemlerSayı ProblemleriKesir Problemleriİşçi-Havuz ProblemleriYaş ProblemleriYüzde ProblemleriKar-Zarar ProblemleriHız ProblemleriFaiz ProblemleriKarışım ProblemleriKümelerFonksiyonİşlemModüler AritmetikPermütasyonKombinasyonOlasılıkTablo - Grafik YorumlamaSayısal YetenekAçılar - ÜçgenlerGeometrik KavramlarAçılarÜçgenlerÜçgen ÇeşitleriAçıortayKenarortayPisagor TeoremiÖklid BağıntılarıÜçgende Açıortay TeoremleriÜçgende Kenarortay TeoremleriÜçgende AlanÜçgende BenzerlikÇokgenler - DörtgenlerÇokgenlerDörtgenlerParalelkenarDikdörtgenKareYamukDeltoidÇember - DaireÇemberde AçıÇemberde UzunlukDairede AlanÇemberde BenzerlikAnalitik GeometriNoktanın Analitik İncelenmesiAnalitik DüzlemDoğrunun DenklemleriKatı CisimlerPrizmaDikdörtgenler PrizmasıKüpSilindirDönel SilindirPiramitDüzgün PiramitKesik PiramitKüre