2022 DGS Konuları: DGS Sözel Sayısal Konuları ve Soru Dağılımı
Kısaca dikey geçiş sınavı, DGS iki yıllık önlisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin örgün eğitim lisans dersini geçmelerini sağlayan bir sınavdır. Meslek yüksekokulları ve açık öğretim önlisans programlarından mezun olanlar bu sınavlara girebilirler. DGS konuları ve konu dağılımı iki bölümden oluşmaktadır. Sınavda 60'ı sayısal, 60'ı sözlü olmak üzere 120 soru bulunmaktadır. DGS'de matematik, geometri ve Türkçe alanlarından sorular gelmektedir. Peki 2022 DGS Konuları Neler?
ÖSYM tarafından düzenlenen DGS, iki yıllık ön lisans eğitimi alan öğrencilerin örgün eğitim lisans dersini geçmelerini sağlayan bir sınavdır. Meslek lisesi mezunları ve açıköğretim ön lisans öğrencileri bu sınava girebilirler. DGS teması ve konu dağılımı iki bölümden oluşmaktadır. Sınavda 60 soru sözlü, 60 soru sayısal olmak üzere toplam 120 soru soruldu. Test süresi 150 dakikadır. Sözlü sınavda Türkçe, sayısal sınavlarda matematik ve geometri alanlarında sorular bulunmaktadır. Peki 2022 DGS Konuları Neler? İşte DGS Sözel Sayısal Konuları ve Soru Dağılımı 2022...
DGS Türkçe Konuları
Sözcükte Anlam
Sözcüğün Anlamı
Gerçek Anlam
Mecaz Anlam
Terim Anlam
Soyut – Somut Anlam
Nitel – Nicel Anlam
Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam
Sözcüklerde Anlam İlişkileri
Eş anlamlı Sözcükler
Yakın Anlamlı Sözcükler
Karşıt Anlamlı Sözcükler
Eş sesli (Sesteş) Sözcükler
Genel – Özel İlişkili Sözcükler
Söz Sanatları
Benzetme (Teşbih)
Eğretileme (İstiare)
Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
Değinmece (Kinaye)
Dokundurma (Tariz)
Mübalağa (Abartma)
Dolaylama
Güzel Adlandırma
Somutlama
Söz Öbekleri
Deyimler
Atasözleri
İkilemeler
Pekiştirmeler
Sözün Cümleye Kattığı Anlam
Cümlede Anlam
Cümlenin Yorumu
Cümle Vurgusu
Yakın Anlamlı Cümleler
Cümlenin İletisi
Cümle Analizi
Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler
Kesin Yargı
Cümlenin Yapısı
Eksiltili Cümleler
Cümle Tamamlama
Cümle Oluşturma
Cümlenin Anlamı
Anlamlarına Göre Cümleler
Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler
Anlatım Biçimleri
Öyküleyici Anlatım
Betimleyici Anlatım
Açıklayıcı Anlatım
Tartışmacı Anlatı
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Benzetme
Tanımlama
Karşılaştırma
Örneklendirme
Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)
Sayısal Verilerden Yararlanma
Paragraf
Paragrafın İçeriği
Paragrafta Konu
Paragrafta Başlık
Paragrafta Ana Düşünce
Paragrafta Yardımcı Düşünceler
Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular
Parçaya (Metne) Dayalı Sorular
Paragrafın Yapısı
Paragrafın Bölümleri
Sözel Mantık
Çıkarım Soruları
Sıralama Soruları
Yer-Konum Bildiren Sorular
Yer-Yön Bildiren Sorular
Özne-Nesne İlişkili Sorular
Tablo Yorumlama Soruları
DGS Matematik Konuları
Temel Kavramlar (Sayılar)
Sayı Basamakları
Bölme-Bölünebilme
OBEB-OKEK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran-Orantı
Problemler
Sayı Problemleri
Kesir Problemleri
İşçi-Havuz Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri
Kar-Zarar Problemleri
Hız Problemleri
Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Kümeler
Fonksiyon
İşlem
Modüler Aritmetik
Permütasyon
Kombinasyon
Olasılık
Tablo - Grafik Yorumlama
Sayısal Yetenek
DGS Geometri Konuları
Açılar - Üçgenler
Geometrik Kavramlar
Açılar
Üçgenler
Üçgen Çeşitleri
Açıortay
Kenarortay
Pisagor Teoremi
Öklid Bağıntıları
Üçgende Açıortay Teoremleri
Üçgende Kenarortay Teoremleri
Üçgende Alan
Üçgende Benzerlik
Çokgenler - Dörtgenler
Çokgenler
Dörtgenler
Paralelkenar
Dikdörtgen
Kare
Yamuk
Deltoid
Çember - Daire
Çemberde Açı
Çemberde Uzunluk
Dairede Alan
Çemberde Benzerlik
Analitik Geometri
Noktanın Analitik İncelenmesi
Analitik Düzlem
Doğrunun Denklemleri
Katı Cisimler
Prizma
Dikdörtgenler Prizması
Küp
Silindir
Dönel Silindir
Piramit
Düzgün Piramit
Kesik Piramit
Küre