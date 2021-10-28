29 Ekim Otobüs, Metro, Metrobüs, İETT Bedava Mı? 29 Ekim Perşembe Otobüsler Ücretsiz Mi?

29 Ekim Otobüs, Metro, Metrobüs, İETT Bedava Mı?



29 Ekim İstanbul Trafiğe Kapalı Yollar



29 Ekim'de şehir içinde yolculuk yapacak vatandaşlar “?” sorularına yanıt aramaya başladı bile. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın gelmesiyle vatandaşlar resmi tatile dair soruları araştırıyor. Bu anlamlı günde çoğu kurum kapalı oluyor ve bazı belediyeler ulaşımı ücretsiz yapıyor. Peki? İşte yanıtı…29 Ekim'de yolcular, İstanbul Kart Entegrasyonu kapsamındaki tüm toplu taşıma araçlarına kartlarını ücretsiz okutarak binecek. Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havaalanı otobüsleri hariç), özel halk otobüsleri, şehir içi vapurlar, özel deniz toplu taşıma motorları ve İstanbul tarafından işletilen tramvaylar, metrolar, teleferik, tüneller ve füniküler hatlarında geçerli olacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) 29 Ekim Cuma günü yapılacak açılış töreni nedeniyle gün boyu yeni trafik düzenlemesi yapılacağını duyurdu. AKM binasına ulaşımı sağlayan bağlantı yolları açılacağı için gün boyu düzenleme uygulanacak. Trafiğe kapalı olacak yollar bu şekilde açıklandı:'Alınan kararla, Mete Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Osmanlı Caddesi, Dünya Sağlık Sokağı, Sıraselviler Sokak'ın Kazancı Yokuşu ile kesişimine ve İnönü Caddesi'nin Vakıf Çıkmazı'na kadar olan kısmı 1 gün süreyle trafiğe kapatılacak.Kapanacak yollara alternatif güzergah olarak Kurabiye Sokak, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Kazancı Yokuşu, Pürtela Sokağı, Kutlu Sokak, Muhtar Kamil Sokak ile İnönü Caddesi ve Miralay Şefik Bey Caddesi belirlendi. İBB, bölgedeki trafik akışını yönlendirme tabelaları ve zabıta ekipleri ile koordine edecek.'