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29 Ekim Otobüs, Metro, Metrobüs, İETT Bedava Mı? 29 Ekim Perşembe Otobüsler Ücretsiz Mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yaklaşmasıyla vatandaşlar “29 Ekim Perşembe Otobüsler Ücretsiz Mi?” sorularına yanıt aramaya başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi resmi tatillerde genelde Otobüs, Metro, Metrobüs, İETT geçişlerinde ücret alınmıyor. Peki bu yıl da 29 Ekim Otobüs, Metro, Metrobüs, İETT Bedava Mı? 29 Ekim Perşembe Otobüsler Ücretsiz Mi?

Ekleme: 28.10.2021 - 13:15 Güncelleme: 28.10.2021 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
29 Ekim Otobüs, Metro, Metrobüs, İETT Bedava Mı? 29 Ekim Perşembe Otobüsler Ücretsiz Mi?
29 Ekim'de şehir içinde yolculuk yapacak vatandaşlar “29 Ekim Otobüs, Metro, Metrobüs, İETT Bedava Mı?” sorularına yanıt aramaya başladı bile. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın gelmesiyle vatandaşlar resmi tatile dair soruları araştırıyor. Bu anlamlı günde çoğu kurum kapalı oluyor ve bazı belediyeler ulaşımı ücretsiz yapıyor. Peki 29 Ekim Otobüs, Metro, Metrobüs, İETT Bedava Mı? 29 Ekim Perşembe Otobüsler Ücretsiz Mi? İşte yanıtı…

29 Ekim Otobüs, Metro, Metrobüs, İETT Bedava Mı?


29 Ekim'de yolcular, İstanbul Kart Entegrasyonu kapsamındaki tüm toplu taşıma araçlarına kartlarını ücretsiz okutarak binecek. Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havaalanı otobüsleri hariç), özel halk otobüsleri, şehir içi vapurlar, özel deniz toplu taşıma motorları ve İstanbul tarafından işletilen tramvaylar, metrolar, teleferik, tüneller ve füniküler hatlarında geçerli olacak.

29 Ekim İstanbul Trafiğe Kapalı Yollar


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) 29 Ekim Cuma günü yapılacak açılış töreni nedeniyle gün boyu yeni trafik düzenlemesi yapılacağını duyurdu. AKM binasına ulaşımı sağlayan bağlantı yolları açılacağı için gün boyu düzenleme uygulanacak. Trafiğe kapalı olacak yollar bu şekilde açıklandı:

'Alınan kararla, Mete Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Osmanlı Caddesi, Dünya Sağlık Sokağı, Sıraselviler Sokak'ın Kazancı Yokuşu ile kesişimine ve İnönü Caddesi'nin Vakıf Çıkmazı'na kadar olan kısmı 1 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

Kapanacak yollara alternatif güzergah olarak Kurabiye Sokak, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Kazancı Yokuşu, Pürtela Sokağı, Kutlu Sokak, Muhtar Kamil Sokak ile İnönü Caddesi ve Miralay Şefik Bey Caddesi belirlendi. İBB, bölgedeki trafik akışını yönlendirme tabelaları ve zabıta ekipleri ile koordine edecek.'
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