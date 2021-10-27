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Karınca Yumurtası Yağı Nedir? Karınca Yumurtası Yağı Nasıl Kullanılır?

Karınca Yumurtası Yağı hem adıyla hem de şaşırtan etkileriyle oldukça meşhur bir cilt bakım ürünüdür. Peki Karınca Yumurtası Yağı Nedir? Karınca Yumurtası Yağı Nasıl Kullanılır? Karınca Yumurtası Yağı Faydaları Nelerdir? İşte yanıtı…

Ekleme: 27.10.2021 - 16:04 Güncelleme: 27.10.2021 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
Karınca Yumurtası Yağı Nedir? Karınca Yumurtası Yağı Nasıl Kullanılır?
Karınca Yumurtası Yağı son zamanlarda oldukça merak edilen bir cilt ürünüdür. Özellikle sosyal medyada oldukça gündeme gelmiştir. Kişisel bakıma önem veren ve olabildiğince doğal ürünleri tercih edenler arasında giderek yaygınlaşan bir üründür. Karınca Yumurtası Yağı adı ilk duyulduğunda oldukça şaşırılsa da cilde pek çok faydası bulunur. Peki Karınca Yumurtası Yağı Nedir? Karınca Yumurtası Yağı Nasıl Kullanılır? Karınca Yumurtası Yağı Faydaları Nelerdir? Sizler için Karınca Yumurtası Yağına dair merak edilen tüm detayları yazdık.

Karınca Yumurtası Yağı Nedir?

Karınca Yumurtası Yağı Nedir?


Karınca yumurtası yağı, adından da anlaşılacağı gibi, karınca yumurtalarından elde edilen hayvansal yağdır. Hayvansal bir yağ olmasına rağmen birçok bitkisel yağ gibi doğal bir kişisel bakım ürünü olarak kullanır. Bu yağın adı son zamanlarda duyulsa da aslında eski çağlardan beri var olan bir üründür. Bu ürünün İran'da yüzyıllardır özellikle kadınlar tarafından kullanıldığı söyleniyor. Karınca Yumurtası Yağı doğru kullanıldığında tüylenmeyi büyük oranda azaltıyor. Ayrıca haricen kullanıldığında cildi nemlendirdiği, ağda ve diğer sebeplerden dolayı cildin koyulaşmasını engellediği söylenmektedir.

Karınca Yumurtası Yağı Nasıl Kullanılır?


Karınca yumurtası yağının rolünü öğrenirken nasıl kullanılacağını bilmek istediyseniz, şimdi size nasıl kullanıldığını anlatacağız. Aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir:
Karınca yumurtası yağının kullanılacağı alanı iyice temizleyin. Ardından, ağda gibi tüyleri köklerinden almak için herhangi bir yöntemi kullanın. Cildin hassasiyetinin kaybolması için yaklaşık 30 dakika bekleyin. (Cildiniz çok hassassa lütfen bu süreyi daha da uzatın)

Bekleme süresinden sonra yağı, tüylerin alındığı temiz cilde uygulayınız. Yaklaşık 10 dakika boyunca, yağı cilde sürmek için parmaklarınızı dairesel hareketlerle kullanın. Bu kadar! Bu uygulamayı kıllarınız her çıktığında düzenli olarak kullanırsanız bir süre sonra tüylerinizin çok ince ve kırılgan hale geldiğini göreceksiniz. Zamanla, tüylerin uzamasını yavaşlatacağını unutmayın.

Karınca Yumurtası Yağı Nedir?

Karınca Yumurtası Yağının Zararı Var Mı?


Elbette sadece karınca yumurtası yağının iyi yanlarından bahsetmeyeceğiz. Bazı yan etkilerin de farkında olmalısınız. Hatta geçmişte yasaklandığına dair haberler bile var. Peki karınca yumurtası yağı neden yasaklandı? Çünkü popüler olunca birilerinin sahte yaptığı, ürünleri uygun koşullarda hazırlamadığı, hatta bunlara yabancı maddeler bile kattığı söyleniyordu. Benzer şekilde, bilimsel araştırmalar ilerledikçe, farklı ülkeler/bölgeler bazen karınca yumurtası yağının kullanımını yasaklar, bu yüzden lütfen unutmayın. Bu durumda ne yapmalıyız Bu ürünü kullanmaya karar verdiğimizde gerekli tüm bakanlıklar ve komisyonlar tarafından onaylanmış ve kullanıma uygun güvenilir bir marka seçmeliyiz.

Karınca Yumurtası Yağının kızarıklık, kaşıntı, tahriş, kabarıklık ve yanma hissi gibi yan etkileri de olabilir. Eğer bu yan etkilerden birini hissederseniz, cildinizi temizleyerek bir doktora başvurmalısınız.
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