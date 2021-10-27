CHP'li yönetimin hedefi yine T3 Vakfı!

BB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medyadan "Bazı vakıflara gerek olmadan yaptık" başlığıyla yaptığı video paylaşımında İBB Teknoloji Atölyeleri'nin faaliyetlerini anlatan bir video paylaştı."SİZ DE 'LAF SOKMA' VE 'REKLAM YAPMA' ÇABASINDA DEĞİL, 'İŞ YAPMA” YARIŞINDA OLUN"Ongun'un "Bazı vakıflar" diyerek açıkça kastettiği, Selçuk Bayraktar'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu T3 Vakfı'nı hedef alan paylaşımına vakfın sosyal medya hesabından cevap geldi. Algı operasyonu güdülmesine tepki gösterilen açıklamada “Bazı vakıf” değil “Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı” “Yaptık” değil “Daha önce yapılmış olanı aldık” Biz işimize bakıyoruz. Siz de “laf sokma” ve “reklam yapma” çabasında değil, “iş yapma” yarışında olunuz." denildi."-HER ŞEYE RAĞMEN- GENÇLER İÇİN KULLANILMASINDAN ANCAK MEMNUN OLURUZ"Vakıf, CHP'li Ongun'un çirkin paylaşımına rağmen yapılan hizmeti "T3 Vakfı olarak, 3 yıla yakın bir süre boyunca geliştirdiğimiz tüm müfredat ve eğitim içerikleriyle, DENEYAP atölyelerine bağışlamış olduğumuz malzemelerin -her şeye rağmen- gençler için kullanılmasından ancak memnun oluruz." sözleriyle destekledi.İMAMOĞLU'NUN PAYLAŞIMIYLA ONGUN'A CEVAP!T3 Vakfı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işbirliği protokolünü tek taraflı feshetmeden önce Nisan 2020'de Twitter'dan paylaştığı "Deneyap Teknoloji Atölyelerimizde 3D yazıcılarla 7/24 maske üretiyor" videosunu alıntılayarak şu cevabı verdi;“Bazı vakıflarla” (!) birlikte yapılan işlerden bir örnek.(Bitmek tükenmek bilmeyen iftiralara karşı hakikati kamuoyuyla paylaşmaktan imtina ettiğiniz için, yaptığımız protokolü tek taraflı feshetmemiz öncesinde…)