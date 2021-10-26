  • USD: 9,46 - 9,47
  • EURO: 10,98 - 11,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hamza Dağ'dan tezkereye 'hayır' diyen CHP'ye: HDP'yi kızdırmamak için her tavizi vermeye hazırlar

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı TBMM'de kabul edildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Açıkçası bu şunu gösteriyor: Seçime kadar CHP, HDP'yi kızdırmamak için her türlü tavizi vermeye hazır olduğunu, aslında bugün almış olduğu kararla göstermiş oldu." dedi.

Hamza Dağ'dan tezkereye 'hayır' diyen CHP'ye: HDP'yi kızdırmamak için her tavizi vermeye hazırlar
Ekleme: 26.10.2021 - 20:10 Güncelleme: 26.10.2021 - 20:31 / Editör: Ozge Selin
Hamza Dağ'dan tezkereye 'hayır' diyen CHP'ye: HDP'yi kızdırmamak için her tavizi vermeye hazırlar
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği durumlarda harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesine konusunda Cumhurbaşkanı’na verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla kabul edildi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Siirt'te konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Daha önceki tezkerelere "'evet' oyu veren CHP'nin bugün "hayır" oyu vermesinin gerekçesini anlamak mümkün değil" dedi.

"HDP'Yİ KIZDIRMAMAK İÇİN HER TÜRLÜ TAVİZİ VERMEYE HAZIRLAR"
Birkaç sene önceki tezkereler ile şimdiki tezkere arasında neyin değiştiğini soran Dağ, "Açıkçası bu şunu gösteriyor: Seçime kadar CHP, HDP'yi kızdırmamak için her türlü tavizi vermeye hazır olduğunu, aslında bugün almış olduğu kararla göstermiş oldu. Bu şunu gösteriyor: CHP'nin yuları HDP'nin elindedir. HDP çektiğinde oraya gider, ittiğinde oraya gider. Bugün bu anlamda alınan bu karar gerçekten bu noktada değerlendirilmesi gereken bir karardır. Biz bütün bu muhalefetin ayağımıza çelme takan noktadaki çalışmalarına rağmen terörle mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bizim gündemimiz, bugüne kadar bir taraftan terörle mücadele, bir taraftan özgürlüklerin genişletilmesi ve daha da artırılması oldu, bundan sonra da devam edecek." diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU KENDİSİYLE ÇELİŞİYOR"
CHP Genel Merkezi'ne bir süre önce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı "Sınır Namustur" yazılı afişin asıldığını anımsatan Dağ, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vermesinin, bu afişle çeliştiğini sözlerine ekledi.
Özoğuz Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı yaparak Meclis'in 2 numaralı ismi oldu!
Hamza Dağ'dan tezkereye 'hayır' diyen CHP'ye: HDP'yi kızdırmamak için her tavizi vermeye hazırlar
26 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması: Erdoğan- Biden görüşecek mi?
Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'a net mesaj: Sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade ortaya koyması gerekiyor
CHP'nin 'tezkereye hayır' kararına Muharrem İnce’nin partisinden tepki
HDP'den CHP'nin 'hayır' çıkışına övgü: Tarihi bir çıkış yapmıştır
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'den geçti
DSÖ'den üye ülkelere çağrı! Uluslararası seyahatlerde aşı tek koşul olarak istenmesin
MSB duyurdu: Zap bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İyi Parti'nin tezkere kararı belli oldu!
CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi de tezkereye 'evet' diyecek
CHP'li İBB sonunda bunu da yaptı! Aynı kullanıma yüzde 20 daha fazla ödeyeceksiniz!
İnsanlık dışı görüntüler: İsrail Müslüman mezarlığını yıktı!
BDDK Başkanı Akben'den bankalar ve kredi açıklaması!
TBMM Başkanlığı'ndan 'TÜGVA' açıklaması!
Tezkereye hayır diyecek olan Kılıçdaroğlu'nun bu videosu tekrar gündem oldu!
'UÇBEY' ilk kez kullanıldı! Operasyonda gri listedeki terörist vuruldu
AK Parti'den Suriye tezkeresi açıklaması: Hayır diyenlerin milli güvenlik konusunda hiçbir hassasiyeti yok
AK Parti'den Suriye tezkeresi açıklaması: Hayır diyenlerin milli güvenlik konusunda hiçbir hassasiyeti yok
Tankları durduran 15 Temmuz gazisi, Şanlıurfa'da toprağa verildi

Tankları durduran 15 Temmuz gazisi, Şanlıurfa'da toprağa verildi

Bakan Bilgin duyurdu: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı...

Bakan Bilgin duyurdu: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı...

Türkiye’de ilk kez görüldü! Antalya’da ortaya çıktı: 5 metre boyunda 2 ton ağırlığında!

Türkiye’de ilk kez görüldü! Antalya’da ortaya çıktı: 5 metre boyunda 2 ton ağırlığında!

Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: Ağır kusur kaynaklı gizli ayıp sayıldı

Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: Ağır kusur kaynaklı gizli ayıp sayıldı

Müge Anlı'da Aşk'ı Memnu olayı! 12 yıllık kocasının yeğeniyle kaçtı... Canlı yayında her şeyi anlattı

Müge Anlı'da Aşk'ı Memnu olayı! 12 yıllık kocasının yeğeniyle kaçtı... Canlı yayında her şeyi anlattı

Lastikçiden çırağa hortumlu dayak! 'Usta vurma, ben çalışmıyorum'

Lastikçiden çırağa hortumlu dayak! 'Usta vurma, ben çalışmıyorum'