Hamza Dağ'dan tezkereye 'hayır' diyen CHP'ye: HDP'yi kızdırmamak için her tavizi vermeye hazırlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği durumlarda harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesine konusunda Cumhurbaşkanı’na verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla kabul edildi.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Siirt'te konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Daha önceki tezkerelere "'evet' oyu veren CHP'nin bugün "hayır" oyu vermesinin gerekçesini anlamak mümkün değil" dedi."HDP'Yİ KIZDIRMAMAK İÇİN HER TÜRLÜ TAVİZİ VERMEYE HAZIRLAR"Birkaç sene önceki tezkereler ile şimdiki tezkere arasında neyin değiştiğini soran Dağ, "Açıkçası bu şunu gösteriyor: Seçime kadar CHP, HDP'yi kızdırmamak için her türlü tavizi vermeye hazır olduğunu, aslında bugün almış olduğu kararla göstermiş oldu. Bu şunu gösteriyor: CHP'nin yuları HDP'nin elindedir. HDP çektiğinde oraya gider, ittiğinde oraya gider. Bugün bu anlamda alınan bu karar gerçekten bu noktada değerlendirilmesi gereken bir karardır. Biz bütün bu muhalefetin ayağımıza çelme takan noktadaki çalışmalarına rağmen terörle mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bizim gündemimiz, bugüne kadar bir taraftan terörle mücadele, bir taraftan özgürlüklerin genişletilmesi ve daha da artırılması oldu, bundan sonra da devam edecek." diye konuştu."KILIÇDAROĞLU KENDİSİYLE ÇELİŞİYOR"CHP Genel Merkezi'ne bir süre önce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı "Sınır Namustur" yazılı afişin asıldığını anımsatan Dağ, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vermesinin, bu afişle çeliştiğini sözlerine ekledi.