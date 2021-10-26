Başkan Erdoğan'ın resti dünyada gündeme oturmuştu! Aliyev: Öyle bir cevap verdi ki...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Birinci Ağalı Köyü'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Aliyev Başkan Erdoğan'ın büyükelçilerle ilgili restininden övgüyle bahsetti.'ÖZ KARDEŞİM ERDOĞAN ÖYLE BİR CEVAP VERDİ Kİ...'Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan iş birliğinin hem bölgesel hem de dünya çapında önemli etkene dönüştüğünü ifade ederek, şunları söyledi:"Türkiye, Erdoğan'ın liderliğinde dünya çapında büyük güce dönüştü. Kimse Türkiye'ye kendi iradesini dikte edemez. Bugünlerde öz kardeşim Türkiye, iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki öyle düşünüyorum ki bu, bütün siyasetçiler için örnektir. Ulusal onurunu koruyan, öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider, bugün Azerbaycan'dadır. Bütün Türk dünyası için Erdoğan, en önemli faktörlerden biridir. Bunu değerlendirmeliyiz.''Başkan Erdoğan'ın resti sonrası 10 büyükelçi geri adım atmak zorunda kalmıştı.