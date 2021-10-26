Ariva Coin Nedir?



Ariva Coin Nasıl Alınır?



Ariva Coin Kaç TL?



Kripto para ile ilgilenenler, '?' sorusunu inceliyorlar çünkü son bir ayda sürekli gelişiyor ve hızla yükseliyor. Turizm ve block zinciri teknolojisini birleştirme misyonuna sahip bu kripto para projesi yeni bir projedir. Bu nedenle birçok kişinin gözünde gelecekte çok değerli olarak görülmektedir. Peki? Ariva Coin son zamanlarda sürekli yükselişe geçen bir kripto para birimidir. İştehakkında merak edilenler...Ariva, kendi blok zinciri olmayan bir simgedir. Ariva, gelecekte yerel ve küresel seyahat ağlarında aktif olmak için bir hedef haline geldi. Ariva projesi, eski gezginlerin yerel ve küresel seyahat hizmeti sağlayıcılarıyla buluşabilecekleri ve deneyimlerinden ve paylaşımlarından yararlanarak kripto para birimi kullanarak rezervasyon yapabilecekleri bir ağdır. Aynı zamanda, değerli içerik paylaşarak kripto para birimi kazanabilen küresel bir B2C seyahat ve seyahat ağıdır.Ariva Coin satın almaya karar verdiğinizde, önce doğrudan kripto para ticareti web sitesine kaydolmalısınız. Bu sitelere veya bunlardan birine kayıt olduktan sonra yapılacak ilk şey kimlik doğrulamadır. Kimliğinizi ön ve arka sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Bazı değişimler özçekim gerektirir. Bu, kayıt olacağınız siteye göre değişiklik gösterecektir. ARV Coin almaya karar verdiğinizde çoğu borsada yer aldığını görebilirsiniz.İlk halka arzdan bu yana, ARV parasının fiyatı birkaç hafta içinde istikrarlı bir şekilde arttı. Ancak Eylül ayı sonunda borsanın ilgisi ve yatırımcıların yatırımlarıyla hızla yükseldi ve bugünkü seviyesine ulaştı. Kripto para birimimiz bugün yükselmeye devam ediyor ve değeri 0.008242 TL civarında.