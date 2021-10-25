Kim Milyoner Olmak İster'de yatırım uzmanı, ikinci soruda elendi

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında, bir yarışmacı daha aşırı özgüven sonucu ilk sorularda elendi.Son olarak dün gece ekranlara gelen yarışmada İzmir'de bir vakıf üniversitesinde akademisyen olarak çalıştığını belirten Damla Nurcan Özkılınç'ın elendiği soru, sosyal medyada gündem oldu.'İZMİR'DEN GELİYORUM AKADEMİSYENİM'Programın başında eğitimininden kariyerine en az 4 dakika kendisini överek CV'sini anlatan Özkılınç, finans dersleri de verdiğini belirterek 'İzmir doğumluyum, İzmir'den geliyorum. Bir vakıf üniversitesinde akademisyen olarak çalışıyorum.Finans, muhasebe ve uluslararası finans dersleri veriyorum. Tabii buralara gelene kadar oldukça yollar katediyor insan.'KANADA'DA OKUDUMBen İzmir Özel Türk Koleji'nde okudum daha sonra o zamanlar 1980 yıllarında herkes çok uzaklara gidip, okuyamıyordu.Ama benim babam çok açık fikirli bir insandı. Bana dedi ki; 'Sen Kanada'ya gidiyorsun okumaya.' Dedim, 'Nasıl yani? Kanada neresi?' Daha sonra 1 sene Kanada'ya gittim.'ÇOK GÜZEL ÖĞRENCİLİK HAYATI GEÇİRDİM'Orada Fransızca öğrendim ve dönüşümde Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nde okudum. Çünkü hem biraz bana o hazırlık oldu.İngilizcem zaten vardı. Tabii Fransızca öğrenmiş oldum.Bizim bölümümüz o zaman iki dille eğitim veriyordu. Çok güzel öğrencilik hayatı geçirdim.İnsanlar öğrenciliklerinin bir an önce bitmesini isterler ama çok sevgili üniversiteden sınıf arkadaşımla beraber üniversite biterken çok üzülmüştük.'AMERİKA'DA MASTER YAPTIM'Herhalde onun sayesinde akademisyenliğe doğru bir yol aldım.Aslında o zamanlar akademisyen olmayı istiyordum çünkü Amerika'ya gittim, master yaptım.'YATIRIM UZMANI OLARAK ÇALIŞTIM'Bu master yine finans alanındaydı. Amerika'da yatırım uzmanı olarak çalıştım.2 sene eğitimim oldu, 1 sene ise yatırım uzmanı olarak çalıştım. Çünkü babam açık fikirli bir insandı. Sen yurt dışında oku dedi.Benim istediğim bir şeydi. Yani şu manada söylüyorum, çok destek olmuştu. Allah rahmet eylesin.'İSTANBUL BORSADA ÇALIŞTIM'Her zaman için onu örnek alıyorum. Amerika'dan döndükten sonra İstanbul Borsa'da çalıştım.Ama yine tam ekonomik krizlerin olduğu bir zamandı. Benim aklımda akademisyenlik vardı. İzmir'e döndüm ve doktoramı bitirdim.Şu an akademisyen olarak çalışıyorum.' dedi.SORU ŞU ŞEKİLDE;Tüm bu kariyer hikayesi sonrası yarışmada Özkılınç, 'Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz kasede kaç kaju fıstığı kalır?' sorusu ile karşılaştı.Şıklar şöyleydi:A - 9B - 18C - 27D - 3618 CEVABINI VERİNCE ELENDİDoğru cevabın '9' olduğu soruya tereddütsüz '18' cevabını veren Özkılınç, yanlış cevap verdiğini fark edince 'Evet ya. Dikkatsizliğinin kurbanı oluyor insan.' diyerek yarışmaya veda etti.