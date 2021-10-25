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Kaza tartışması cinayetle sonlandı!

Kırklareli'de trafik kazasının ardından yaşanan arbedede Gökay Karaca (35) aldığı darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybetti

Ekleme: 25.10.2021 - 22:16 Güncelleme: 25.10.2021 - 22:17 / Editör: Ozge Selin
Kaza tartışması cinayetle sonlandı!
Olay, gece saatlerinde Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesi kavşağında meydana geldi.

İddiaya göre, E.G. idaresindeki otomobil ile S.B.'nin kullandığı otomobil Evrensekiz beldesi kavşağında çarpıştı. Trafik kazasının ardından iki araçtaki şahıslar arasında tartışma çıktı.

Bir minibüsten inen şahısların da katılmasıyla tartışma büyürken, yaşanan arbedede Gökay Karaca (35) aldığı darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Karaca'nın ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışanların yakalanması için soruşturma başlatıldı.
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