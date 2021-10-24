ABD basını Başkan Erdoğan’ın Osman Kavala çıkışını manşete taşıdı

Geçtiğimiz günlerde, Gezi olayları ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davasında yargılanan iş adamı Osman Kavala'ya ilişkin bildiri yayınlayan ABD Büyükelçiliği'ne tepki giderek artıyor. 18 Ekim'de Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçileri ortak bir açıklama yayınlayarak 'Kavala'yı serbest bırakın' çağrısında bulunmuştu.10 büyükelçiden gelen bu skandal Kavala çağrısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, oldukça sert bir çıkışta bulundu.Eskişehir'de yaptığı konuşmada, büyükelçilerden gelen hadsiz çağrıya yanıt veren Başkan Erdoğan, 'Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu nasıl terbiyesizliktir, siz burayı neresi zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Burası bir kabile devleti değil, anlı şanlı Türkiye. Burada Dışişleri'ne gelip de talimat veremezsiniz. Ben Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz dedim. Türkiye'yi anlayacaksınız, bileceksiniz. Anlamadığınız gün terk edeceksiniz.' ifadelerini kullandı.'ARKASINDA BIDEN YÖNETİMİ VAR'Başkan Erdoğan'ın sert çıkışı ise dünya basınında geniş yankı buldu. Çıkan büyükelçi krizinden sonra konuya ilişkin geniş bir analiz yayınlayan ABD'li New York Times gazetesi, Başkan Erdoğan'ın tepkisinin yanı sıra büyükelçilerden gelen Kavala çağrısının perde arkasına ilişkin de açıklamalara yer verdi.New York Times'ta Carlotta Gall imzasıyla yayınlanan haberde, 10 büyükelçilikten gelen Kavala çağrısının ardında ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin olduğu ifadeleri yer aldı. Call imzalı analizde, 'istenmeyen kişi' ilan edilmenin, ev sahibi ülkeyi terk etme gerekliliği taşıdığı yorumunda bulunuldu.Erdoğan'ın sert çıkışının, ABD'ye yönelik taviz vermeden sürdürdüğü dış politikasının bir sonucu olduğuna yönelik yorumların yer aldığı haberde büyükelçilere ayrılmaları için net bir süre verilmediği ve gerçekten sınır dışı edilip edilmeyeceklerinin belirsizliğini koruduğu da yer aldı.Erdoğan'ın, ABD'nin itirazlarına rağmen Rusya'ya izlediği S-400 anlaşmasında geri adım atmadığının belirtildiği haberde, Başkan Erdoğan'ın, diplomatlar için yaptığı 'Türkiye'yi bilmeli ve anlamalılar. Bunu yapmadıkları gün gidecekler' açıklaması öne çıkarıldı.