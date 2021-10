Polikistik over diyeti, besin içeriği bakımdan dengeli ve zengin bir diyet listesi ile kilo kontrolüne yardımcı olur. Bu diyet sayesinde insülin düzeyi dengelenebilmektedir. Polikistik over sendromu semptomlarının gelişmesi riskini en aza indirir. Peki Polikistik Over Sendromu Diyeti Nasıl Yapılır? Polikistik Over Sendromu Beslenme Önerileri Nelerdir? İşte Polikistik Over Sendromu Diyeti…

kilo kontrolüne yardımcı olur ve besinler açısından dengeli ve zengin bir diyet listesi sunar. Bu diyet sayesinde insülin seviyeleri dengelenebilir. Polikistik over sendromu semptomları riskini en aza indirin. Semptomlar için diyet kişiden kişiye değişmeli ve bir diyetisyen tarafından formüle edilmelidir. Diyabet ve polikistik over diyetlerine uygun beslenme programlarının birden fazla ortak noktası vardır. Peki? İnsülin hormonu, yağ ve karbonhidrat metabolizmasını kontrol eder. Kadınların polikistik over sendromu karbonhidratları tüketmemesi gerektiğini düşünmek de yanlıştır. Çünkü az miktarda karbonhidrat alımı metabolizma hızını ve enerji seviyesini etkileyecektir. Bu nedenle karbonhidrat içeren besinler diyetten tamamen çıkarılmamalıdır. Sadece sayıları azaltılmalıdır. Sizler içinve beslenme önerilerini yazdık.Polikistik over sendromu kadınlarda en sık görülen hormonal bozukluklardan biridir. Polikistik yumurtalıklar, adet görememe veya adetler arasında uzun aralıklar gibi düzensizlikler sergiler. Polikistik over sendromunda kanda androjen adı verilen hormonların artışına bağlı olarak akne, yağlı cilt, saç dökülmesi, saç uzaması gibi belirtiler ortaya çıkar. Yumurtalıklar çok fazla androjen salgıladığında, hormonal dengesizliğin neden olduğu polikistik over sendromu ortaya çıkar. Bu, kadın kısırlığına, saç büyümesine ve akneye yol açabilir.Hamile kalamamaCilt problemleriYorgunluk ve halsizlikUykusuzlukRuh halinde değişimlerKıllanmada artışCinsel isteksizlikAdet düzensizliğiKilo vermede güçlükTedavide ilk adım yaşam tarzını değiştirmektir. Polikistik over sendromlu birçok kadın aşırı kilolu görünmektedir. Kısır döngüden kurtulmanın en etkili yolu sağlıklı beslenmek çünkü bu şikayetleri daha da artıracak, insülin direncini artıracak ve daha fazla kilo alımına yol açacaktır.İşlenmiş gıdalardan, şekerli, fruktoz şurubu/glikoz şurubu/ilave tatlandırıcılardan ve paketlenmiş ürünlerden kaçının.Mevsiminde taze sebze ve meyveler yemek, sağlıklı protein ve yağ tüketmek de bu hastalığın tedavisi için gerekli adımlardır.Kan şekerini düzenlemek için gereklidir. Bu nedenle düzenli bir diyet ve düzenli egzersiz geliştirmek gerekir. Duruma göre (test sonuçları, doktor tavsiyesi vb.) aşırı androjeni tedavi etmek için ilaç ve doğum kontrol hapları kullanın. İlaç gerektirebilir.Vitamin ve mineral eksikliğini tamamlamanız gerekir. Çalışmada, polikistik over sendromlu hastalarda magnezyum eksikliği sıklığı sağlıklı insanlara göre 19 kat daha fazlaydı. Bu nedenle takviyelerin kullanılması gerekebilir.Stres mutlaka kontrol altına alınmalıdır.Keten tohumu, androjen seviyeleri üzerinde inhibitör etkisi olan Omega 3-6 açısından zengindir.Bol sıvı tüketilmelidir.Doğru ve temiz protein kaynağı tüketilmelidir.Organik yumurta, organik tavuk, hindi, fener balığı, yemsiz, otobur et tüketilmelidir.1 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim beyaz peynir, maydanoz, dereotu, 2 adet çiğ ceviz, 1 dilim çavdarlı ekmek1 fincan yeşil çay ve 1 adet elma1 kase sebze çorbası, 1 porsiyon ızgara tavuk ya da köfte, haşlanmış sebze, 1 kase yoğurt1 bardak süt1 porsiyon sebze yemeği, 1 kase yoğurt, 1 kase mevsim salatası, 1 dilim çavdarlı ekmek2 dilim ananas, 8 adet çiğ bademni sizler için bir araya getirdik.