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Beyaz Gazete
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Konya'da süt kazanında yıkanan işçiler beraat etti

Süt toplama merkezindeki kazanda yıkandıkları görüntülerin ardından haklarında 15'er yıl hapis istenen Emre Sayar ve Uğur Turgut'a beraat verildi.

Ekleme: 21.10.2021 - 15:59 Güncelleme: 21.10.2021 - 16:03 / Editör: Ozge Selin
Konya'da süt kazanında yıkanan işçiler beraat ettiGeçtiğimiz yıl Kasım ayında Konya'daki süt toplama merkezinden çıkan görüntüler, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Gıda güvenliği nedeniyle endişeye neden olan görüntülerde süt kazanının içinde banyo yapan Emre Sayar ve kendisini görüntüye alan arkadaşı Uğur Turgut için yargı süreci tamamlandı.

2 ARKADAŞ BERAAT ETTİ
Haklarında 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen Emre Sayar ve Uğur Turgut, beraat etti.

'SÜT DEĞİL, DETERJAN' DENİLDİ
İki fabrika işçisi, soruşturmanın başlatılmasının ardından alınan ifadelerinde kazandaki sıvının süt değil, deterjan olduğunu savunmuştu.

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