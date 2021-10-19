Tulumba Tatlısı Nasıl Yapılır? Evde Kolay Tulumba tatlısı tarifi

Tulumba Tatlısı Malzemeleri Nelerdir?





Tulumba Tatlısı Nasıl Yapılır?



Tulumba Tatlısının İsmi Nereden Gelir?



Tulumba Tatlısı Ne Kadar Süre Dayanır?



Tulumba Tatlısı Nasıl Kıtır Yapılır?



Tulumba Tatlısı Kaç Kalori?



Tulumba tatlısı balkan mutfağından gelerek kültürümüze geçen ramazan aylarında birçok önemli gün ve kutlamalarda tercih edilen klasikleşmiş bir tatlıdır. çok sevilen tatlılardan biridir. Evde doğal ve taze bir şekilde çıtır çıtır bir tulumba tatlısını kolay bulunan malzemelerle evde hızlıca yapabilirsiniz.2 su bardağı su2,5 su bardağı un1 yemek kaşığı tereyağı1 çay kaşığı toz şekerYarım çay kaşığı tuz3 adet yumurta3 yemek kaşığı irmik1 yemek kaşığı limon suyuŞerbeti için:3 su bardağı şeker3 su bardağı su2 yemek kaşığı limon suyuKızartmak için:Ayçiçeği yağıTulumba tatlısı öncelikle şerbeti hazırlanarak yapılmaya başlanır. Şeker ve suyu bir tencereye alıp kaynamaya başlayınca altını kısın. Kıvamı koyulaşana kadar kısık ateşte 30 dakika kadar daha pişirin. İçine limon suyunu da ilave ettikten sonra soğumaya bırakın.Balkan mutfağından Osmanlı sofralarına uzanan tulumba tatlısı özellikle önemli günlerde veya kutlamalarda dağıtılmasıyla en sevilen ve tercih edilen şerbetli tatlılardan birisi olmaktadır. Özellikle isminden dolayı kaynağı merak edilen bu tatlı ismini aslında yapılış şeklinden almaktadır.Tulumba tatlısı, kızartılmış hamurun şekerli bir şurup içinde servis edildiği bir Türk tatlısıdır. Bu tatlı adını yapılış yönteminden almaktadır, ince bir hortumun içinden sıkılıp kızgın yağa atılan hamurla yapılmaktadır. Tulumba İtalyanca’da da hortum anlamına gelen Tromba kelimesinden geliyor. Trombom müzik aletiyle de aynı kökten gelmektedir.Buzdolaplarına koyduğunuz tulumba tatlısı soğuduğu için içerisindeki şerbet kristalleşerek şekerlenebilmektedir. Böylece sevilmeyen pütürlü tadı kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle tulumba tatlınızı buzdolabına koymak yerine, kuru, serin ve güneş almayan bir yerde saklamanız daha uygun olacaktır. Böylece tatlılarınızın uzun süre tazeliğini kaybetmeden kalacaktır.Tulumba tatlınızı çok daha uzun süre saklamak ve istediğinizde tap taze şekilde tüketmek istiyorsanız yeni yaptığınız tatlınızı şerbetini eklemeden ve mümkünse pişirmeden derin dondurucuya alınması gerekmektedir. Böylece uzun süre saklanabilen tulumba tatlısı taze bir şekilde tüketilebilmektedir. Tulumba tatlısının içine limon sayesinde uzun sürecek ve tatlınız uzun süre tazeliğini koruyabilecektir.Tulumba tatlısını kıtır yapmanın en önemli püf noktası tulumba tatlısı hamuruna nişasta eklemektir. Nişastayı hamura en son eklenen nişastayı pütürlü kalmaması için iyice yoğurmayı ihmal etmemelisiniz. Böylelikle kıtır kıtır tulumba tatlılarına sahip olabileceksiniz.Her güzel yemek gibi tulumba tatlısı da fazla kaçırıldığında şekerli olması sebebiyle kilo alımına sebep olabilmektedir. Tulumba tatlısı kilosuna dikkat etmek isteyenler için kalorisine göre hareket etmek mantıklı olacaktır. 1 adet tulumba tatlısı 85 kalori, 3 adet tulumba tatlısı 256 kalori ve 5 adet tulumba tatlısı 426 kaloriye denk gelmektedir. Tulumba tatlısı yedikten sonra ise yedikten sonra, 130 ml su içilmesi önerilmektedir.