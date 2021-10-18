Hamster Coin Nedir? Hamster Coin nasıl alınır?

Hamster Coin nasıl alınır ?



HAMSTER COİN NE KADAR, KAÇ TL?



Hamster Coin Avantajları Nelerdir?



Hamster Coin güvenilir mi?



Hamster Coin Nasıl Ortaya Çıktı?



Hamster token, merkezi bulunmayan ve Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışan bir kripto para birimidir. 21 Eylül 2021 tarihinde CoinMarketCap üzerinde yer almaya başlamıştır. Bu nedenle çok yeni bir altcoin olarak bilinmektedir. Hamster Coin'in projesini incelersek yalın ve basit bir internet sitesi ile karşılaşmaktayız. Kripto paranın kendi internet sitesinde verilen kaynaklara göre; istikrarlı, açık iletişimi tavsiye eden kripto para sistemi güven, şeffaflık ve topluluğun başarıyı oluşturmada 3 önemli etken olduğundan bahsetmektedir. PekiHamster coin çok sayıda kripto para ortamında bulunan klasik yöntemlerle, kolayca satın alınabilmektedir. Kripto para hesbaınızdan ya da cüzdanınızdan hızlı ve kolay bir şekilde Hamster Coin alabilirsiniz.Hamster Coin güncel olarak $ 0.0000001175 civarında ilerlemektedir. Coin, son zamanda %45,80 değer kazandı. Türk Lirası olarak bakıldığında Hamster Coin 0,00000012 Türk Lirası değerine denk gelmektedir.Uzmanlara göre 2023 yılına kadar Hamster coin aşamalı bir biçimde artacak. Fakat coin uzmanlarının tahminlerine göre, 2023 yılına kadar ortaya çıkacak olan haberler, söz konusu kripto paranın geleceği açısından çok önemli olacak. Bu nedenle kripto para piyasasının olumlu anlaşmalar ve haberler ile gündeme geldiğini görmek bizleri Hamster Coin yatırımına daha da teşvik edecektir.Digital Coin Price sisteminin 2023 yılı tahminlerine göre HAM, yıla 0.0000000120 dolardan başlayacak. Bu sayı yine yaz aylarına doğru düşüşe geçecek.. 2023 yılı Aralık ayına kadar ise $0.0000000137 civarını görmemiz mümkün olabilir. Uzmanlara göre Hamster Coin 2023 yılında en yüksek seviyelerde olabilir. Bu yılı takip eden senelerde, çok daha iyi durumlar söz konusu olabilir.Sisteme göre 2025 yılında ise görülecek net seviye 0.0000000194$'dır.Hamster coin almamız için sunulan en önemli avantaj güvenlik olarak gösterilmektedir. Şu ana kadar meme coinler üzerine çok fazla haber duyulsa da uzmanlar tarafından söylenenlere göre güvenlik açısından ön plana çıkıp ilk adımı atan başka kripto para biriminin olmadığı söylenmektedir. Ayrıca ilk sıralarda da bulunması uzmanların yorumları oldukça iyi yönde olmaktadır. Geleceği olumlu yönde görülmektedir. Son yükselişi de uzmanların bu söylediklerini doğrular niteliktedir. Yatırımcılar bu coin ile yüksek kazançlar elde edebilirler. Yükselmesinden sonra zaten pek çok kişiye kazanç sağlamasına bağlı olarak sosyal medya da popüler bir hale gelmiştir. Yükseliş trendleri arasında da yerini alan coin hem coin uzmanları tarafından hem de grafik uzmanları tarafından dikkate alınmıştır. Yapılan yorumlarda şu an için oldukça olumludur.Hamster Coin, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Twitter'da meme coinlerin atası olarak bilinen Dogecoin üzerine yaptığı paylaşımlarla arttı. Elon Musk'ın yardımlar ile DOGE piyasa fiyatına göre en büyük ilk 10 kripto para birimi arasında bulunmayı başardı ve kısa süre öncesinde 1 dolar fiyatlanmasına yaklaştı. Dogecoin şu sıralar 0.247 dolardan işlem görüyor.Doge'nin aldığı bu başarı, kripto para ortamındaki bir çok meme coinin önünü açmış oldu. Doge'nin ardından en popüler meme coin Shiba Inu (SHIB), piyasaya sürüldüğü ilk gününden itibaren %1651748.48 büyüme sağlayarak piyasada kendisine 20.sırada yer buldu.