Tarihe dikkat! 'İkisi bir arada öldürücü olabiliyor'

Sağlık Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalar ve hamileler için aile hekimlerinin reçete etmesi halinde ücretsiz grip aşısı olabileceğini duyurmuştu. Grip aşısına en çok talep ise hem risk grubunda olanlar hem de 65 yaş ve üzeri. Ancak risk grubunda olmasına rağmen e-nabız sisteminde ismine aşı tanımlanmamış birçok kişi olduğu da belirtiliyor. Milliyet'in sahada yaptığı araştırmaya göre, ekim ayının henüz ilk yarısı olması nedeniyle birçok eczanede ücret karşılığı grip aşısı temin edilebileceğini tespit ettik. Eczacılar, kasım ayının ikinci yarısından itibaren stokların tükenebileceğini belirtirken, risk grubunda olmasına karşın e-nabız sisteminde adına aşı tanımlanmayan ve risk grubunda olmayıp aşı yaptırmak isteyenlerin çareyi 85 lira ödeyerek aşı yaptırdığını dile getirdi.‘KRİTERLERİ BİLMİYORUZ'İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan, hem e-nabız sisteminde aşı tanımı yapılanlar hem de ücret karşılığı aşı satın almak isteyenler için halihazırda toplam 2.5 milyon doz grip aşısı getirtildiğini söyledi ve şu bilgileri verdi:“İki firmadan alınan 2. 8 milyon doz grip aşısı piyasada olacak. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın grip aşısı olacak vatandaşlarda belirlediği kriterleri kimse bilmiyor. Bakanlık bu yılki kriterleri açıklamadı. SGK'nın ödemesi kapsamındaki reçete ile eczaneye başvuran risk grubundaki vatandaşlara aynı gün içinde depodan aşı getirilebiliyor. Depolarda aşı var ancak 18 yaş üzerinde birçok kişi aşı yaptırmak isterse mevcut stok yetmez.”‘TARİHE DİKKAT EDİN'Gazi Üniversitesi İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut da astım, KOAH ve 65 yaş üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı olanların mutlaka grip aşısı olması gerektiğine işaret ederek, “Eczaneden parayla aşı alınması doğru değil. Risk grubu olarak tanımlanmayan dar gelirli vatandaşlar ne yapacak? Vatandaş, satın alırken aşını sezonal olmasına dikkat etmeli. Geçen mart, nisan tarihli grip aşılarının geçerliliği yok. Eylül, ekim tarihli ürünler alınırsa koruyucu olur. 40 milyon kişinin grip aşısı olması gerektiğini düşünüyoruz ancak stoklarda 2 milyon aşı olduğu belirtiliyor. Hem grip hem Kovid durumuna ‘sindemi' diyoruz ve iki virüs aynı anda öldürücü olabiliyor. Grip aşısı temini çok önemli” dedi.‘80 YAŞINDA AMA AŞI TANIMLANMAMIŞ'İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, okulların açılmasıyla çocuklarda grip ve üst solunum yolu enfeksiyonunun sık görüldüğünü, virüsün eve taşınmasıyla da bu rahatsızlığın geçen yıla oranla 1000 kat arttığını söyledi. 65 yaş ve üzeri veya kronik hastalığı olan birçok vatandaş grip aşısı için kapılarını çaldığını söyleyen Tamur, yaşanan sıkıntıları paylaştı:“Kapımızı çaldığınızda sistemde haklarını olmadığını öğreniyor. 80 yaşında kalp, hipertansiyon sorunu olan ve grip aşısı tanımlayan insanlara şahit oluyoruz. Kimlere hangi kriterler karşılığında aşı tanımlandığını bilmiyoruz. Depolarda ne kadar aşı var bunu da bilmiyoruz. Geçen yıl çok az hastaya grip aşısı yapılmıştı. Şubat ayında herkesin grip aşısı olabileceği duyuruldu ancak bu kez de aşılar elimizde kalmıştı. Gecikmeli kararlar aşıların elimizde kalmasına neden oluyor. 40 yaşındaki astım veya KOAH hastası için de mutlaka grip aşısı tanımlanmalıdır. Geçen yıl grip ve üst solunum yolu enfeksiyonu vakası neredeyse hiç görmedik. Ekim ayının ilk yarısında olmamıza karşın geçen yıla oranla grip ve üst solunum yolu enfeksiyonu sorunu yaşayanların oranında 1000 kat artış var. Özellikle okulların açılmasıyla çocuklar arasında ciddi grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları görülmeye başlandı.”