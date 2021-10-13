  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden heykel yarışması

Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir etkinlik düzenlemeye karar veren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çözümü heykel oldu.

Ekleme: 13.10.2021 - 13:46 Güncelleme: 13.10.2021 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden heykel yarışması
Heykel için harcanan paralarda oldukça cömert olan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.

Bunun son örneği CHP'li Mansur Yavaş önderliğindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yaşandı.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir etkinlik düzenlemek isteyen belediye, Çankaya'da inşa edilmesi planlanan anıt için "2023 Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı Yarışması" düzenliyor.

KAZANAN ADAYIN PROJESİNİN HEYKELİ DİKİLECEK

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ilk giriş yaptığı nokta olarak bilinen ilçedeki Dikmen Çaldağ bölgesinde yükselecek heykel için belediye, yarışmanın taslak şartnamesini hazırladı.

Mayıs ayına kadar Türkiye'nin dört bir yanından başvuruları kabul edecek olan CHP'li belediye, yapılacak değerlendirme sonucu yarışmayı kazanan adayın projesini faaliyete sokacak.

HEYKELİN DİKİLECEĞİ ALAN



Sendikaların asgari ücret zam talebi belli oldu! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Ege'de nefes kesen tatbikat! Yardım çağrısı üzerine ekipler harekete geçti
İstanbul'da yine bir tramvay arızası!
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden heykel yarışması
Yunanistan'ın geri ittiği 100 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı!
Tel Rıfat'ta sıcak dakikalar! Rusya'ya ait drone düşürüldü! Mehmetçik eller tetikte bölgeyi izliyor...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'YPG/PKK'ya Harekat' açıklaması! ABD ve Rusya sözünü tutmadı
Ümraniye'de ilginç olay! 'Psikolojim bozuldu' diyen İETT şoförü yolcuları indirmek istedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama
CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te! 'Devletin ordusu Katar'a satılmıştır' sözleri tepki çekmişti...
Emekliye 3’lü kazanç! Geliri artıracak talepler: İntibak iyileştirmesi, maaş, büyümeden pay...
CHP'li Mahmut Tanal'ın 'Silopi'de çocukların spor yapabileceği spor alanları yok' iddiası görüntülerle yalanlandı!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz açıklaması
Türk Metal ve MESS arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri başladı! 127 bin işçi bu görüşmelere kilitlendi
Ankara'da Mansur Yavaş öfkesi! Asfalta milyonlar gitti yollar delik deşik
Hakan Bayrakçı’dan CHP’ye sert eleştiriler
Çalışmak için 1 milyon kişiye ihtiyaç var! Maaşlar 7 bin TL'den başlıyor!
İstanbul'da metrobüslerin tavanlarından su akıyor! CHP'li İBB'nin utanç görüntüleri....
'Siyasi Cinayet' iddiaları ile ilgili flaş gelişme: Soruşturma başlatıldı...
AİHM cinsel istismar davasını reddetti: Vatikan'ın egemen dokunulmazlığı var
Otomobilde ekim ayı kampanyaları belli oldu: Sıfır faiz 15 bin TL indirim var

Otomobilde ekim ayı kampanyaları belli oldu: Sıfır faiz 15 bin TL indirim var

Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Mahkemeye iletildi...

Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Mahkemeye iletildi...

Türkiye'de bir ilk olacak: Milli Savaş Uçağı için de kullanılacak

Türkiye'de bir ilk olacak: Milli Savaş Uçağı için de kullanılacak

Squid Game'in başrolünün saçını neden kırmızıya boyadığı ortaya çıktı!

Squid Game'in başrolünün saçını neden kırmızıya boyadığı ortaya çıktı!

Altın fiyatları pes dedirtti! Altın fiyatları sağ gösterip sol mu vuracak?

Altın fiyatları pes dedirtti! Altın fiyatları sağ gösterip sol mu vuracak?

Türkiye Fatih'in fermanı için Interpol'e başvurdu!

Türkiye Fatih'in fermanı için Interpol'e başvurdu!