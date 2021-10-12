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TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretim verisi Ağustos ayında yüzde 5,4, yıllık bazda ise yüzde 13,8 artış kaydetti.

Ekleme: 12.10.2021 - 10:22 Güncelleme: 12.10.2021 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor
Sanayi üretimi yükselişini sürdürdü. Koronavirüs salgının sonrasındaki normalleşmede yaşanan üretim artışı Türkiye'nin ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK), ağustos ayı sanayi üretim verisini açıkladı.

2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 9,4 yükseldi.

SANAYİNİN ÇARKLARI HIZLI DÖNÜYOR

Açıklanan sanayi verisi ekonomistlerin beklediği yüzde 9,31 verisinin üzerinde gerçekleşti. bu da sanayi çarklarının dönme hızının arttığına işaret ediyor.





SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 5,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.

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