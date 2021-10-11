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Bağcılar'da polis memurunun şehit edilmesi davasında karar

Polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden Serdar Balta'nın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapsine karar verilirken, SSÇ Oğuzhan I. ile Reis B.'nin 1 yıl 8 ay hapsine hükmedildi.

Ekleme: 11.10.2021 - 17:17 Güncelleme: 11.10.2021 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
Bağcılar'da polis memurunun şehit edilmesi davasında karar
İstanbul Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke, 18 Temmuz 2020'de sokaklarda uyuşturucu satanlara karşı görev gerçekleştirdi.

Görevini icra eden polis memuru Erkan Gökteke'yi silahla ateş ederek şehit eden ve diğer polis memuru Yunus Nacar'ı yaralayan sanıkların yargılandığı davanın, karar duruşması görüldü.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Serdar Balta ile SSÇ (Suça Sürüklenen Çocuk) Oğuzhan I. ile Reis B.'nin avukatları hazır bulundu. Duruşmaya şehit polis memurunun yakınları ile olayda yaralanan polis memuru Yunus Nacar da katıldı.

'BİR SUÇ İŞLEDİM MECBUREN CEZASINI ÇEKECEĞİM'

Duruşmada son sözü sorulan sanık Serdar Balta, 'Bir suç işledim mecburen cezasını çekeceğim.' dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, SSÇ Kadir A. hakkında açılan davanın cezaevinde hayatını kaybetmiş olması nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET YATACAK

Mahkeme sanık Serdar Balta'nın ise 'nitelikli kasten öldürme' ve 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Kararda Oğuzhan I. ile Reis B.'nin ise 'suçluyu kayırma' suçundan 1 yıl 8 ay hapislerine hükmedildi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 18 Temmuz 2020'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, polis memuru Erkan Gökteke ile Yunus Nacar'ın asayiş görevi yaptıkları sırada şüphelendikleri sanık Serdar Balta ve Kadir A.'yı durdurmak istedikleri ancak şahısların kaçtıkları anlatılmıştı.

13 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Polis memurlarının, yaşanan kovalamacanın ardından sanıklar ile bir sokakta karşılaştıkları ve araçlarından indikleri sırada sanık Serdar Balta'nın, silah ile polis memuru Yunus Nacar'a ateş ettiği belirtmişti. Balta'nın, polis memuru Erkan Gökteke'ye de ateş ederek olay yerinden kaçtığı iddianamede belirtilmişti. İddianamede, sanık Serdar Balta'nın 'kamu görevlisini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

BİR ŞAHIS İÇERİDE İNTİHAR ETTİ

Öte yandan, olayla ilgili yaşı 18'den küçük olan Kadir A., Oğuzhan I. ve Reis B. hakkında da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir iddianame hazırlanmıştı. Kadir A., Oğuzhan I. ve Reis B. hakkında 'kasten öldürmeye yardım etme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Kadir A., yargılama devam ederken cezaevinde intihar etmişti.

SALDIRGAN KADİR A.



SALDIRGAN SERDAR BALTA



SALDIRGAN OĞUZHAN I.


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