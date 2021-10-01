Ak Parti'den Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajı!

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Lideri Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Asiltürk, 13 Eylül'de ambulans uçakla İstanbul'dan Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Asiltürk'ün doktorlar tarafından yapılan tetkikler sonucunda zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı yaşadığı belirlenmişti.



Asiltürk hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asiltürk'ün cenaze programı henüz netleşmedi.



TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Oğuzhan Asiltürk'ün vefat haberini doğruladı ve başsağlığı mesajı yayınladı. Karamollaoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:



Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun.



AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK, MEKANI CENNET OLSUN



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Çelik, 'Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.' ifadelerini kullandı.



SİYASET CAMİASINDAN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI



TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk bekâ âlemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun.



AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, değerli siyaset insanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Milli Görüş hareketinin kurucu öncülerinden değerli Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizin vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Saadet Partisi'nin kurucularından değerli siyasetçi ve devlet insanlarımızdan Oğuzhan Asiltürk'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Türk siyasetinin önemli isimlerinden, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk Bey'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kıymetli devlet ve siyaset adamı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanımız, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk Beyefendi'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Oğuzhan Beye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum.



AK Parti TBMM Grup Başkanı: Bilgisi, tecrübesi, insanlığı ile siyasette derin izler bırakan Oğuzhan Asiltürk vefat etti. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun başımız sağolsun.



OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?



Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935'te doğdu. İlk ve ortaokulu, liseyi Malatya'da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı.



İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.



Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı 'Sosyal Yapının Güçlendirilmesi' adlı bir kitabı bulunmaktadır. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

