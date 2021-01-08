Kaftancıoğlu'ndan küstah sözler! Başkan Erdoğan'a dava açacakmış!

DHKP-C militanı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, açıklamasında Başkan Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası açacağını açıkladı.



BAŞKAN ERDOĞAN KAFTANCIOĞLU'NA NE DEMİŞTİ?



Boğaziçi Üniversitesi önünde şiddet eylemlerine karışan öğrencilere ve onları örgütleyen Kaftancıoğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Ben öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işi içinde olan teröristler var. Ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP/C militanıdır" ifadelerini kullandı



"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE HİÇBİR ZAMAN İŞİM OLMAMIŞTIR"



Devletin zirvesinde bulunan Başkan Erdoğan'a karşı haddini aşan kelimeler sarf eden Kaftancıoğlu, "Bugün de AKP Genel Başkanı, yalanlarına yeni bir tanesini ekleyerek DHKP-C militanı olduğum savsatasında bulunmuştur. Bu saçma suçlamasına ilişkin elinde hangi delili varsa derhal kamuoyuna açıklamak zorundadır.



Bir hekim, bir kadın, bir insan hakları savunucusu olarak tüm yaşamım boyunca demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü savunduğum gibi bundan sonra da savunmaya devam edeceğim. Terör ve terör örgütleri ile hiçbir zaman işim olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.



DEMOKRASİ MÜCADELESİ VERİYORMUŞ



Canan Kaftancıoğlu olarak CHP İstanbul İl Başkanı seçilene kadar tek bir aleyhe suçlama, iddia ve dava ile karşılaşmadığımı, bütün bunları sadece ve sadece siyasi nedenlerle yaşadığımı biliyorum. Demokrasi mücadelesine, çok daha güzel bir Türkiye için çalışmaya korkmadan ve yılmadan mücadele etmeye devam edeceğim.



"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"



Ayrıca, AKP Genel Başkanının son iftiraları ve hakaretleri karşısında sessiz kalmayacağımı, Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat hakkında 'Hakaret, Adil Yargıyı Etkileme ve Yargı Görevini Yapanı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarını işlemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacağımı ve ayrıca tazminat davası açacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum."







TERÖRİSTE 'KOMUTAN' DEMİŞTİ



Kaftancıoğlu'nun terör örgütü MLKP'nin kuruculularından Hasan Ocak'a 'Komutan' diyerek 'selam' durduğu bir gönderi paylaşmıştı.







PKK'YLA MÜCADELEYİ AŞAĞILIYOR



Kaftancıoğlu kimi zaman ülkenin başbakanına, cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler savuruyor, kimi zaman da devleti PKK ile mücadelede seri katil olmakla suçluyor, terörü yüceltiyor, terörle mücadeleyi olabildiğince aşağılıyor.

