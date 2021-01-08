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Alman basınından büyük ikiyüzlülük!

Batı’nın ülkemizde yayın yapan internet siteleri ve dijital yayın platformları her fırsatta ülkemizi hedef alan yayınlara ve algı operasyonlarına imza atıyor. Alman merkezli DW son olarak ‘internet yasaları’ üzerinden ülkemizi hedef alan bir yayına imza attı. DW Türkçe’nin aynı yasaları Almanya’da uygulanınca ‘denetleme’ Türkiye’de uygulanınca ‘kısıtlama’ olarak nitelemesi ikiyüzlülüklerini de gözler önüne serdi.

Güncel / 08 Ocak 2021 Cuma 22:27
Alman basınından büyük ikiyüzlülük!

Batı'nın Türkiye'de yaratmaya çalıştığı algı bir kez daha gözler önüne serildi. 

Takvim'de yer alan özel habere göre; Almanya merkezli Deutsche Welle Türkçe isimli medya kuruluşu Türkiye aleyhine yeni bir operasyona girişti.



TÜRKİYE'DE OLUNCA BAŞKA ALMANYA'DA OLUNCA BAŞKA

Geçtiğimiz aylarda sosyal ağ sağlayıcılara Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getiren sosyal medya yasasını haberleştiren DW, haber başlığında "Türkiye'de internet özgürlüğü düzenleme kıskacında" başlığı ile duyurdu.

Aynı durum Almanya'da gündeme gelince bunu haberleştiren Alman DW, haberi "İnternet platformları daha sıkı denetlenecek" şeklince verdi.

Alman DW aynı durumu iki ülke için farklı başlıkları vererek "Türkiye'de özgürlüklere kısıtlama getiriliyor" şeklinde algı oluştururken Almanya'da bu durumu demokrasileri korumak için atılan adım olarak nitelemesi ikiyüzlülüklerini gün yüzüne çıkardı.

İLK OPERASYONLARI DEĞİL

Alman DW daha öncede DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin İdlib'de öldürülmesine ilişkin yayınladığı bir haberinde "Türkiye Bağdadi'nin İdlib'de olduğunu biliyor muydu?" başlığıyla Türkiye'yi terör ile ilişkilendirmeye çalışıp yine algı operasyonuna soyunmuştu. DW Türkçe, Dünya Sağlık Örgütü'nün "Tükiye'de sağlık sisteminde çöküş yaşanabilir. Endişe verici seviyede yüksek sayılarla karşı karşıyayız" şeklinde açıklama yaptığını öne sürmüştü. DSÖ, Türkiye'deki son Kovid-19 durumu hakkında yapılan röportajın bazı basın yayın organlarınca yanlış yorumlandığını bildirdi ve söz konusu röportajın tam metnini yayınlamıştı.

TÜRKİYE KARŞITI ORTAK YAYIN

Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'nin devlet kanalları da büyük bir ortaklık kurarak 29 Nisan'da 'Türkçe' dijital yayına başladı.

İngiliz BBC, Amerikalı VOA ve Fransız France24, Alman DW'nin öncülüğünde Youtube'den ortak Türkçe yayın yapmaya başladı. Her 4 kuruluşun devlete ait olması medya operasyonunun boyutlarını açıklıyor. 4 kanalın dünyanın başka bir yerinde benzer bir ortaklığı bulunmuyor.

AlmanyaFransaİngiltere

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