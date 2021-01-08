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5 ülkeden Türkiye'ye Türksat tebriği!

Türkiye'nin beşinci nesil uydusu Türksat 5A'yı uzaya fırlatmasıyla dost ülkelerden tebrik mesajları gelmeye başladı. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), yeni uydu Türksat 5A'nın uzaya fırlatılması nedeniyle Türkiye'yi tebrik etti.

Güncel / 08 Ocak 2021 Cuma 20:34
5 ülkeden Türkiye'ye Türksat tebriği!

Türk Konseyinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Türk Konseyi kurucu üyesi Türkiye, Türksat 5A haberleşme uydusunu ABD Florida'dan uzaya başarıyla fırlattı. Türk Konseyi olarak Türkiye'yi tebrik ediyor, üye ülkelerimizin teknolojik başarılarıyla gurur duyuyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

Sabaha karşı ABD'nin Florida eyaletinin Cape Canaveral üssünden yörüngeye gönderilen Türksat 5A, Türkiye'nin uzaydaki yedinci aktif uydusu olma özelliğini taşıyor.

Türksat 5A haberleşme uydusu, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.

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