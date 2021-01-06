CHP'li İBB’den İSKİ için 750 adet sıfır araç kiralama ihalesi!

CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine iddia ettiğinin tersini yaptı.



Göreve geldiği günden itibaren hizmet etmek yerine algı yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'israf' kelimesini ise ağzından düşürmedi.



İSRAF ARAÇLARI DİYEREK ŞOV YAPTI



İmamoğlu, İBB'de araç israfı olduğunu iddia ederek 1247 aracın iade edileceği ni ve bu sayede 50 milyon TL tasarruf edileceğini iddia etti. AK Parti döneminde ihtiyaç fazlası araçlar alındığı iddia ederek Yenikapı'da 'israf araçları' iddiasıyla şov yaptı.











İSKİYE 750 ADET SIFIR ARAÇ KİRALAYACAK



Sözde 'israf' iddiasıyla şov yapan CHP'li İBB defalarca araç alım ve kiralama ihalesi yaparak gündeme geldi. İBB'nin son olarak İBB'nin İSKİ için 750 adet sıfır araç kiralama ihalesi açtığı ortaya çıktı.







134 YÖNETİCİSİ OLAN İSKİYE 367 BİNEK ARAÇ



Yönetim şemasında 134 isim olduğu bilinen İSKİ'ye 367 binek araç kiralanması ise dikkat çekti.