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Kemal Kılıçdaroğlu: HDP'nin kapatılması doğru değil

MHP'den yükselen 'HDP kapatılsın' çağrısını değerlendiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bu kararın demokrasiyi geri götüreceğini söyledi.

Güncel / 05 Ocak 2021 Salı 17:22
Kemal Kılıçdaroğlu: HDP'nin kapatılması doğru değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi.

Burada soruları yanıtlayan CHP Lideri, HDP konusundaki görüşlerini yeniden dile getirdi.

'HDP DEĞERLİ BİR PARTİ'

HDP'nin değerli bir parti olduğuna dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu, partinin kapatılmasına karşı olduğunu söyledi.



'KAPATMA DOĞRU DEĞİL'

'HDP'nin kapatılma çağrısını nasıl değerlendirirsiniz?' sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 'Bu AK Parti ve MHP'nin sorunu. Kapatılabilir mi? Kapatılabilir. Darbe dönemindeyiz. Her şey yapılabilir. Bunlar doğru mu? Hayır, demokrasimizi geriye götürür. Siyasi partilere her türlü eleştiriyi yaparsınız ama kapatma doğru değil.' ifadelerini kullandı.


Ak PartiKemal Kılıçdaroğlu

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