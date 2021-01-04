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Covid-19 aşısı olduktan 48 saat sonra hayatını kaybetti

Portekizli bir sağlık çalışanı, Pfizer/BioNTech aşısını yaptırdıktan 48 saat sonra hayatını kaybetti. Corona virüsü (koronavirüs) aşısı yapıldıktan sonra herhangi bir yan etkinin görülmediği talihsiz kadının ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Güncel / 04 Ocak 2021 Pazartesi 22:34
Covid-19 aşısı olduktan 48 saat sonra hayatını kaybetti

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; 41 yaşındaki Sonia Acevedo, Covid-19 aşısını olduktan 48 saat sonra, yeni yıl günü evinde aniden hayatını kaybetti.

Porto'daki Portekiz Onkoloji Enstitüsü Pediatri Bölümü'nde görev yapan iki çocuk annesi Acevedo'da aşı yapıldıktan sonra herhangi bir yan etki görülmedi.

Baba Abilio Acevedo, Portekiz gazetesi Correio da Manha'ya yaptığı açıklamada, "O iyiydi. Hiçbir sağlık sorunu yoktu. Covid-19 aşısını yaptırdı fakat hiçbir semptom göstermedi. Ne olduğunu bilmiyorum. Sadece yanıtları istiyoruz. Kızımın ölümüne neyin yol açtığını bilmek istiyorum" dedi.

Portekiz

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