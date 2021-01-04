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Boğaziçi üniversitesinde o skandala izin verilmişti!

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde terör örgütü PKK'nın sözde 'kuruluş yıldönümü' kutlamasına izin verilmişti.

Güncel / 04 Ocak 2021 Pazartesi 20:28
Boğaziçi üniversitesinde o skandala izin verilmişti!

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun göreve gelmesi üzerine, Boğaziçi'nde CHP destekli bir grup öğrenci tarafından yapılan protesto Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 

PROTESTO ETMİŞLERDİ! 

“İntihalci rektör istemiyoruz”, “Üniversiteler bizimdir”, “Kayyum rektör istemiyoruz” sloganları atan öğrenciler, Özgür üniversiteler yaratacaklarının altını çizmişti. Boğaziçi Üniversitesi’ne İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve ODTÜ öğrencileri de destek vermişti. 

ÖĞRENCİLERİ EYLEME ÇAĞIRIYORLAR!

Olayın ardından MYK sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin; 'Cumhurbaşkanlığı makamının takdiri, yasalar çerçevesinde gelişen bir haktır. Dolayısıyla akademik özerklik yok ediliyor gibisinden ortaya konulan yaklaşımının geçerliliği yoktur. Rektör olarak atanan hocamızın siyasi kimliği üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Geçmişte Boğaziçi Ünivcersitesi'nin ANAP'a danışmanlık yaptığı biliniyor, bir başkasının SHP'ye yakınlığı biliniyor. Demokrasilerde siyasi kimlik sahibi olmak ayıp bir şey değildir. Boğaziçi göz bebeğimizdir, öğrencileri Türkiye'nin kıymetleridir. Boğaziçi Üniversitesi'nin hocalarına müteşekkiriz. Ama görüyoruz ki, bazıları öğrencileri eyleme çağırıyor'' ifadelerini kullanmıştı.

2015'TE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLAMIŞLAR

Rektör değişikliğinin neden bir takım marjinal grupları rahatsız ettiği ise gün yüzüne çıkmaya başladı. 2015'te üniversite yönetimi, skandal bir karar alarak,Boğaziçi Üniversitesi'nde terör örgütü PKK'nın sözde 'kuruluş yıldönümü' kutlamasına izin verilmişti. O video sosyal medyada yeniden gündem oldu. Yaşananlardan sonra öğrencileri polislerin üzerine salanların amacı kurtarılmış bölgelerini korumak mı? sorusu akıllara geldi. 

Ak PartiÖmer Çelik

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