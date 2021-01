CHP’nin bir algı operasyonu daha çöktü!

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP'nin sosyal medyada başlattığı 'Esnaf kepenk kapatıyor. Esnafı batıran adam Recep Tayyip Erdoğan' kampanyasına tepki gösterdi. Çalık, beraberindeki partililerle birlikte Malatya'daki Tüm Üreten Kadınlar, Toprak Ana Kadın Üretim ile Malatya Kayısı Üretim ve Pazarlama Kooperatiflerini ziyaret etti.



'AK PARTİ HER ZAMAN ESNAFIN YANINDADIR'



Ziyaretlerin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalık, AK Parti'nin her zaman esnaf ve sanatkarların yanında olduğunu belirterek, 'Salgından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik üç ay süreyle kira ve gelir kaybı desteği kapsamında toplamda 5 milyar lira hibe veriyoruz. İşyerleri pandemi dolayısıyla tamamen kapanan esnafa yönelik mücbir sebep hali ilan edildi. Böylece bu esnafımızda 6 ay süreyle vergi beyannamesi verme ve ödeme yükümlülüğünden kurtuldu. Ekonomik İstikrar Kalkanı düzenlemeleri kapsamında Halkbank tarafından, nakit akışı sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkarlara finansman imkanı sağlamak amacıyla Esnaf Destek Paketi adı altında 'işletme kredisi' ve 'esnaf kredi kartı' fırsatı getirildi. Halkbank tarafından sağlanan krediler kapsamında yürürlüğe konulan, 25 bin liraya kadar limitli, 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 4,5 faizli, 6 aya kadar ödemesiz dönem uygulanabilen Hazine faiz destekli işletme kredisinden binlerce esnaf ve sanatkar yararlandı. Bu kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelendi. Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olanlar, yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmayı sürdürecek. Lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde faaliyetleri kısıtlanan ticari işletmelere de destek ödemesi yapılacak. 'Sosyal Koruma Kalkanı' kapsamında vatandaşlara yapılan destek ve yardımlar 46 milyar liraya yaklaştı. Esnafımıza her zaman destek veren, yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir' dedi.



'2020 YILINDA GÜNLÜK 1000 İŞYERİ AÇILMIŞTIR'



Çalık, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre 2020'de Türkiye'de 365 bin 533 işyeri açıldığının bilgisini paylaşarak, 2019'da ise 238 bin 416 işyeri açıldığı söyledi. Çalık, '2020 yılında günlük 1000 işyeri açılmıştır. Fakat açılan işyeri sayılarını görmezden gelerek sadece kapanan işyeri sayısıyla algı operasyonu yapmak CHP'nin genel siyasetinin ekseni olmuştur. 2020'de kapanan her 1 işyerine karşılık 3 tane yenisi açılmıştır. CHP'nin genel siyasetinin ekseni yalandır. En çok yaptıkları iş algı operasyonudur. CHP'nin bu millete, bu ülkeye hizmet gibi bir derdi yoktur. Neticede CHP yönetiminin, yalandan medet uman siyaset anlayışı gün geçtikçe farklı örneklerle karşımıza çıkmaktadır. Bu siyaset anlayışına milletimiz gereken dersi verecektir' dedi. Çalık, 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Türkiye genelinde esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 999 bin 684 olduğunu kaydetti.