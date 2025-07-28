Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde yeni haftada hava açık ve az bulutlu seyredecek, sıcak hava bunaltacak.Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Ayrıca Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftada da sıcaklıkların artmaya devam edeceğini belirtti.25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50,5 derece sıcaklıkla tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekorunun kırıldığını anımsatan Tekin, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta da rekor kırılabileceği uyarısında bulundu.Gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyrettiği zamanlarda tropikal gece yaşandığını aktaran Tekin, 'Ülkemizin iç, güney ve batı kesimlerinde gece sıcaklıkları oldukça yüksek, yer yer 30 dereceye yaklaşmış durumda. Yurt genelinde bugünlerde tropikal gece yaşıyoruz.' ifadesini kullandı.İSTANBUL °C, 36°C Az bulutlu ve açıkANKARA °C, 40°C Az bulutlu ve açıkİZMİR °C, 39°C Az bulutlu ve açıkKONYA °C, 40°C Az bulutlu ve açıkANTALYA °C, 33°C Az bulutlu ve açıkBALIKESİR °C, 42°C Az bulutlu ve açıkAFYONKARAHİSAR °C, 40°C Az bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 43°C Az bulutlu ve açıkMANİSA °C, 43°C Az bulutlu ve açıkADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutluÇANKIRI °C, 42°C Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 41°C Az bulutlu ve açıkAMASYA °C, 44°C Az bulutlu ve açıkMALATYA °C, 42°C Parçalı ve az bulutluDİYARBAKIR °C, 45°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açıkMARDİN °C, 41°C Az bulutlu ve açıkSİİRT °C, 43°C Az bulutlu ve açık