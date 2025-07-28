Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre, Türkiye yeni haftada tropikal gecenin etkisinde olacak. Sıcaklıkların yurt genelinde 3 ila 5 derece artması beklenirken, yeni rekorların kapıda olduğu belirtildi. İstanbul'da bugün sıcaklık 35 derecelerde seyredecek, hissedilen sıcaklık ise 46 dereceye ulaşacak. Öte yandan bazı bölgelerde fırtına ve çöl tozu uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde yeni haftada hava açık ve az bulutlu seyredecek, sıcak hava bunaltacak.
SICAKLIK ARTIYOR
Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
DOĞU AKDENİZ'DE SAĞANAK ALARMI
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
FIRTINAYA DİKKAT!
Rüzgarın Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
ÇÖL TOZU UYARISI
Ayrıca Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
TROPİKAL GECE ETKİLİ OLACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftada da sıcaklıkların artmaya devam edeceğini belirtti.
25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50,5 derece sıcaklıkla tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekorunun kırıldığını anımsatan Tekin, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta da rekor kırılabileceği uyarısında bulundu.
Gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyrettiği zamanlarda tropikal gece yaşandığını aktaran Tekin, 'Ülkemizin iç, güney ve batı kesimlerinde gece sıcaklıkları oldukça yüksek, yer yer 30 dereceye yaklaşmış durumda. Yurt genelinde bugünlerde tropikal gece yaşıyoruz.' ifadesini kullandı.
BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU (28 TEMMUZ 2025)
İSTANBUL °C, 36°C Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 40°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 40°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
BALIKESİR °C, 42°C Az bulutlu ve açık
AFYONKARAHİSAR °C, 40°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 43°C Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 43°C Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 42°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 41°C Az bulutlu ve açık
AMASYA °C, 44°C Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 42°C Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 45°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 41°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 43°C Az bulutlu ve açık