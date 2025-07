Türkiye’nin en zorlu tünellerinden Doğancı trafiğe açıldı! Seyahat süresi 3 dakikaya düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'da Doğancı Tüneli ve Bağlantı Yolları'nın açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Hatay'da hastanede tedavi sürecinde şehit olan askerlere rahmet, tedavisi devam edenlere ise acil şifalar diledi. Uraloğlu ayrıca Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan vatandaşlara da Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.Bakan Uraloğlu, 'Tarihin ve doğanın şehri, Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'yı, Orhaneli üzerinden Balıkesir-Kütahya Devlet Yolu'na bağlayan Doğancı Tüneli açılışı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum.' ifadelerini kullandı. Bursa'nın Uludağ'ın eteklerinde, İpek Yolu üzerindeki tarihiyle, Ulu Camii ve Yeşil Türbesiyle, sanayisiyle Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:'Orhaneli ve Keles ilçeleri ise bu güzel şehrin kırsal zenginliklerini barındıran, doğa turizmi ve kamp rotalarıyla adından söz ettiren hareketli bölgeler. Şu anda Bursa'yı Orhaneli üzerinden Balıkesir-Kütahya Devlet Yolu'na bağlayan üzerinde bulunduğumuz güzergâh, Bursa'nın iç kesimlerle olan bağlantısını sağlaması bakımından önemli. Sıklıkla tercih edilen yolumuz her gün ortalama 9 bin araç tarafından kullanılıyor.'Söz konusu yolun, Orhaneli ve Keles'in su kaynaklarının, mermer ocaklarının lojistiği ve bölgenin iç kesimlerle bağlantısı için de hayati bir öneme sahip olduğunu dile getiren Uraloğlu, 'Özellikle kış aylarında Doğancı Barajı yolunun dik ve virajlı yapısı, sürücüler için ciddi zorluklar oluşturuyordu. Bu kapsamda, bizler Doğancı Tüneli projesini hayata geçirdik. Toplam 3,2 kilometre uzunluğunda, 2,7 kilometresi tek yol standardında bitümlü sıcak karışım kaplama olarak bu varyant projesini tamamladık. 2 bin 344 metre uzunluğunda tek tüplü Doğancı Tüneli'yle birlikte, 220 metre uzunluğunda bir viyadük ve bir hemzemin kavşak inşa ettik.' açıklamasında bulundu.Doğancı Tüneli'nin, sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda Orhaneli ve Keles'in geleceğine açılan bir kapı olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, kendisinin de bir inşaat mühendis olduğunu hatırlatarak 'Karayolları Genel Müdürlüğü görevimde de bu tünele gelmiştim. Bu tünel gerçekten bir mühendislik eseri ve Türkiye'deki en zor tünellerden birisi olduğunu söylemek isterim. Zorluktan biz şunu kastederiz, eğer bir tüneli kayaları delip patlatıyorsanız en kolay tünel odur. Burası da santim santim kazdığımız, ilmek ilmek işlediğimiz tünellerden bir tanesidir. Türkiye'deki en zor 5 tünelin arasında var mıdır diye sorarsanız, vardır. Onun için bu anlamda da burada bir mühendislik ve işçilik eseri ortaya koyulmuştur. Özellikle zorlu şartlarda geçilen dik ve virajlı yolları ortadan kaldırıp güzergâhtaki trafik güvenliğini artırarak, konforlu ve güvenli yolculuklar tesis ettik. Proje, bölgede ticaretin ve turizmin daha da canlanmasına, bölgenin kalkınmasının önünü açarak insanımızın yaşam kalitesini yükseltecek. Tünelimiz sayesinde mevcut Doğancı Barajı geçişini bin 600 metre kısaltarak bu kesimdeki seyahat süresini 15 dakikadan 3 dakikaya düşürdük.' diye konuştu.Bu sayede, zamandan 324 milyon lira, akaryakıttan 29 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 353 milyon lira tasarruf sağlayacaklarını da belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Karbon salınımını yıllık bin 725 ton azaltarak Bursa'nın eşsiz doğasını koruyacağız. Ayrıca tünelin giriş ve çıkış portallerine 10 bin adet ağaç ve peyzaj bitkisi diktik; tünel içerisinden drene edilen geri dönüşüm suyuna damlama sulama sistemi kurarak çevreci bir yaklaşım sergiledik. Böylece, Bursa'nın yeşil dokusunu koruma misyonumuza sadık kalarak, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağladık ve bu eşsiz şehri nesiller boyu yaşatacak bir miras bıraktık.''Yol medeniyettir; sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet ve dünya ile bütünleşme demektir' anlayışıyla, son 23 yılda Türkiye'nin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattıklarına dikkati çeken Uraloğlu, '2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 29 bin 787 kilometreye çıkardık.' bilgisini paylaştı.Bakan Uraloğlu, zorlu coğrafyalarda, yüksek dağları ve derin vadileri aşarak, doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım sağladıklarını belirterek, '2002'ye kadar 80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken, biz bu uzunluğu 815 kilometreye çıkardık. Uç uca eklediğimizde Bursa'dan girdiğinizde soluksuz bir şekilde neredeyse Adana'ya uzanan adeta bir yeraltı köprüsünden bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her alanda ifade ettiği gibi nereden nereye…'Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi, Yeşil Bursa'da da ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla medeniyet yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, 'Türk otomotivinin başkenti olan Bursa, uluslararası birçok yatırıma ev sahipliği yapan sanayisiyle ülkemizin önemli metropol şehirleri arasında yer alıyor. Marmara ve Ege Bölgeleri arasında uzanan gelişmiş otoyol ve bölünmüş yol güzergahında geçiş noktası olan şehrimiz her geçen gün büyüyor.Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Bursa'nın şehir merkezi, ilçeleri ve çevre illerle ulaşım standardını yeni ulaşım yatırımlarıyla güçlendiriyoruz. 2002 yılından bu yana Bursa'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 267 milyar lira yatırım gerçekleştirdik.' açıklamasında bulundu.Bakan Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 195 kilometreden 610 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 148 kilometreden 804 kilometreye çıkardıklarına dikkati çekerek, sözlerine şu şekilde devam etti:'Hiç tüneli yoktu, yaklaşık 15,5 kilometre uzunluğunda 6 adet tünel inşa ettik. İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, Bursa-Eskişehir-Ankara Yolu, Bursa-Karacabey Yolu, Bursa-Mudanya gibi nice güzergahı bölünmüş yol olarak tamamladık. İznik Çevre Yolu'nu açtık. Bugün itibarıyla da Çalı, Erenler-Harmancık, Dursunbey-Tavşanlı, Mudanya Gemlik Yolları gibi 18 karayolu projesinde yapım çalışmalarına devam ediyoruz.'Bursa'nın ulaşım ağını ulaşımın tüm modlarıyla birlikte geliştirdiklerini söyleyen Uraloğlu, '201 kilometre uzunluğunda ve 8 istasyondan oluşan Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattımızı inşa ediyoruz. 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesimini 2026 yılı içinde, 95 kilometrelik Bursa-Bandırma arasını ise 2028 yılında işletmeye açmayı hedefliyoruz.' dedi.Bursa'da devam etmekte olan önemli ulaşım projelerinden birinin de Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı kısa adıyla Şehir Hastanesi Metrosu olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, 'Saatte 88 kilometre tasarım hızı ile günlük 410 bin yolcuya hizmet verecek. İnşallah bu projemizi de 2026 yılı içinde tamamlamayı hedefliyoruz.' diye konuştu.Doğancı Tüneli ve bağlantı yollarının, Orhaneli ve Keles'i sadece Bursa'ya değil, Türkiye'ye ve dünyaya daha da yakınlaştıran bir köprü olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, 'Bu proje, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel potansiyelini ortaya çıkararak, Bursa'nın yıldızını daha da parlatacak bir adımdır.' dedi.