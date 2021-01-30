Osman Gökçek'ten özerklik isteyen HDP'li Garo Paylan'a tarihi kapak!

Beyaz TV'nin sevilen programı Sürmanşet yine büyük beğeni topladı. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, programda gündemi değerlendirdi.



Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programdan skandal söylemlere imza atan HDP Milletvekili Garo Paylan programdaki konulardan birisiydi. Garo Paylan'ın, özerklik istemesine ise Gökçek tokat gibi bir cevap verdi.



AVUCUNUZU YALARSINIZ!



Gökçek, 'Buradan Garo Paylan'a sesleniyorum. Özerklik istiyorsa, her sabah uyandığında avucunu yalayabilir' dedi.