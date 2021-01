CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun valiye hakaret davasında gergin anlar! Hakim: Her gelen avukat gerginlik çıkartmaya çalışıyor

Ordu'da, 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz Bölgesi'nde mitingler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran tarihinde İstanbul'a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda ekibiyle VIP'ten geçerken tartışma yaşadı.



Bu sırada dönemin Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği öne sürülen İmamoğlu hakkında dava açıldı.







AVUKATIN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI



Ordu 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasına, taraflar katılmazken, İmamoğlu'nun avukatı Sercan Polat hazır bulundu. Duruşma başında Polat, olayın görüntülerinin yer aldığı video kaydının taraflarına verilmemesi ve UYAP sistemine yüklenmemesi üzerine, görüntülerin bir örneğini istedi. Bunun üzerine hakim ile sanık avukatı arasında tartışma çıktı. Kısa süreli yaşanan tartışmada Av. Polat, 'Havalimanında yaşananlara ait görüntüler tarafımıza ulaştırılmadı. UYAP'a da yüklenmemiş. Biz bu görüntüleri flaşla almak istiyoruz' talebinde bulundu. Talep tutanağa geçirilirken, Polat, 'Bu şekilde değil. Benim söylediğim gibi tutanağa geçirilmesini istiyorum' ifadelerini kullandı.







HAKİM TEPKİ GÖSTERDİ: GERGİNLİK ÇIKARTMAYA ÇALIŞIYOR



Bunun üzerine mahkeme hakimi, 'Her gelen avukat dosyada gerginlik çıkartmaya çalışıyor. Bırakın da zabtı ben yazdırayım' dedi.



Polat ise, 'Sizi strese sokan nedir? Siz Türk milleti adına karar veriyorsunuz. Düşmanlığınızın sebebi ne? 1,5 saattir buradayım kimseye yapılmayan tavır bana yapıldı. Ben konu mankeni değilim' şeklinde konuştu. Hakim, Polat'ın ifadeleri üzerine; 'İmalı konuşmayı bırakın' diyerek tepki gösterdi.







Mahkeme tanık sıfatıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in dinlenmesine karar vererek duruşmayı 2 Mart tarihine ertelendi.



NELER OLMUŞTU?



CHP'li İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde istenmeyen olaylar yaşandı.







VALİYE HAKARET EDİLDİ



İkazlara CHP adayının ve beraberindekilerin aldırmadığı, VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet ettiği ve ittiği belirtildi. Grubun VIP salonuna zorla girmek istediği, bu esnada aprona çıkış kapısı önünde gerekli önlemlerin alındığı öğrenildi. Aprona çıkmalarına izin verilmeyen grubun tekrar VIP otoparka yöneldiği, bu esnada İmamoğlu'nun kendisine refakat eden polislere hitaben 'Bu Vali tam bir it' ifadesini kullandığı görülmüştü.