İstanbul müzakerelerinde anlaşılmıştı! Donald Trump duyurdu: Rusya-Ukrayna arasında esir takası

İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna Barış Zirvesi'nde 1000 esir takası anlaşması yapılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump , Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası tamamlandığını dünyaya duyurdu.ABD Başkanı Donald Trump, 'Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Bu müzakere için her iki tarafı da tebrik ederim.' dedi.İstanbul barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna arasında tarafların 1000'er esiri takas etmeyi kabul etmesinin ardından başlayan süreçte liste çalışmaları devam ediyor.İstanbul'da 16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmelerde, tarafların savaş sırasında esir alınan Rus ve Ukraynalıların bir bölümünü takas etmeyi kabul etmesi, uzun süre sonra iki ülkenin mutabakat sağladığı ilk konu olmuştu.Ukrayna yönetiminin, Rus tarafının verdiği, takasla geri almak istediği kişiler listesi üzerindeki incelemeleri devam ediyor.Rusya da aynı şekilde Ukrayna'dan gelecek 1000 kişinin ismini bekliyor.İstanbul barış görüşmelerinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı Türk heyeti, gergin bir atmosferde İstanbul'a gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yanı sıra ABD'li yetkililerle de yoğun görüşmeler yapmıştı.Türk tarafı, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakere sürecinde ilerlemelerini sağlayarak, esir takası mutabakatına varılmasında kilit rol oynamıştı.