Gmail kullanıcıları dikkat: Bu e-postaları açmadan silin

Google, yüz milyonlarca Gmail kullanıcısını hedef alan yeni bir siber tehdit konusunda alarm verdi. “No-reply e-posta saldırısı” adı verilen bu yeni dolandırıcılık yöntemiyle kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçiriyorlar. Google, bu tür bir saldırıyla karşılaşan kullanıcılara üç önemli tavsiyede bulundu.