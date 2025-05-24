Ticaret Bakanlığı duyurdu! Mesafeli satışta tüketici lehine yeni dönem

Ticaret Bakanlığı'ndan tüketiciyi koruyan bir hamle daha....Ticaret Bakanlığı, 23 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde tüketici lehine yapılan düzenlemeleri güncelledi.Daha önce 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi öngörülen değişikliklerin kapsamı, 4 Eylül 2024'te düzenlenen 28. Tüketici Konseyi toplantısında yeniden ele alındı.Bu kapsamda, tüketici aleyhine yorumlanabilecek bazı maddeler kaldırılarak yeni düzenlemelere gidildi.Yapılan değişikliklerle birlikte, tüketicinin cayma hakkını kullanarak iade ettiği ürünlerin kargo ücretleri artık tüketiciden tahsil edilemeyecek.Böylece mesafeli satışlarda iade süreci tüketici açısından maddi külfet olmaktan çıkacak.Bir diğer önemli düzenleme ise cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi sıkça kullanılan elektronik ürünlerle ilgili oldu.Bu ürünlerin cayma hakkı kapsamı dışında bırakılmasına yönelik önceki karar gözden geçirilerek geri adım atıldı.Yeni düzenlemeyle bu ürünlerde cayma hakkı korunarak tüketicilerin e-ticaret alışverişlerinde daha güvenli hareket etmeleri sağlandı.Ayrıca, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek bir başka hükümle birlikte, satıcı ve sağlayıcıların ön bilgilendirme formunda “dava açmadan önce arabulucuya başvuru şartı”nı tüketicilere açıkça bildirmesi zorunlu hale getirildi.Bu sayede tüketici uyuşmazlıklarında dava açmadan önce alternatif çözüm yollarına başvurulmasının önü açılmış olacak.Ticaret Bakanlığı, yapılan düzenlemelerle birlikte tüketicilerin daha adil, şeffaf ve korunaklı bir alışveriş ortamına kavuşmasını hedefliyor.