Cihantimur ailesinin avukatı konuştu: Talep edilebilecek tazminatın 2 katı ödendi

Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme...Yazar Eylem Tok ve estetik doktoru Bülent Cihantimur'un çocukları Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil yol kenarına çekilen arızalı ATV'ye çarpmış ve Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Cihantimur'u annesi Eylem Tok kaçırdı.Önce Mısır'a, ardından ABD'ye giden ikili hakkında dava devam ederken Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan tüm müştekiler, şikayetlerinden 'maddi ve manevi zararlarının giderildiğini' gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçti.Yüklü miktarda tazminat aldığı iddia edilen Şükriye Aci'ye Oğuz Murat Aci'nin ailesi tepki gösterirken gelin Aci yaptığı açıklama ile para pazarlığını kendisinin değil kayınpederinin yaptığını söyledi.Aile içi tartışma sürerken kamuoyunda 100 milyon TL tazminat ödendiği yönündeki iddialara bu kez de Cihantimur ailesinden bir cevap geldi.Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur avukatı İlyas Karahan aracılığıyla açıklama yaptı.Açıklamada, “Müvekkilim devam eden süreçte kendisine karşı başlatılan kötü izlenime ve sosyal linçe rağmen insani ve vicdani duruşu ile iyi niyetini hiç esirgememiş ve şartların oluşması ile Murat Aci'nin eşi, bebeği ve 4 yaralının yasal olarak talep edebileceği bütün maddi ve manevi zararlarının yaklaşık iki katını vererek anlaşmaya varmışlardır” ifadeleri kullanıldı.