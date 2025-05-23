Savcılıktan İBB'ye 'Ekrem İmamoğlu' talimatı! Toplu taşımada hepsi yasaklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada dördüncü dalga operasyon bu sabah başladı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'nde hapis yatan Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni gelişmeler var.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mart ayında İstanbul Emniyet Müdürü'ne gönderdiği yazı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki afiş ve pankartların toplatılmasını emretmişti.Savcılık geçtiğimiz günlerde İBB'ye yolladığı yeni talimatla Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesine barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirdi.Verilen talimat doğrultusunda, işletmesi İBB'ye ait olan metro, metrobüs, vapur ve otobüs araçlarında ve istasyonlarında Ekrem İmamoğlu'nu gösteren herhangi bir içeriğe yer verilemeyecek.