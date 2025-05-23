Google Arama'nın yapay zeka modu yayıncıları çileden çıkardı: Emek hırsızlığı var

ABD'deki büyük haber yayıncılarını temsil eden News/Media Alliance, Google'ın yeni duyurduğu Yapay Zeka Modu'nu şiddetle eleştirdi.İttifak, yaptığı açıklamada Google'ı, bu yeni araç aracılığıyla yayıncıları trafik ve gelirden 'mahrum etmekle' suçladı.Bu özellik, geleneksel arama sonuçlarının yanı sıra, yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtları basitleştirilmiş bir arayüzde sunuyor.GOOGLE'IN YENİ ÖZELLİĞİ ELEŞTİRİLİYORGoogle'ın Yapay Zeka Modu, bir sorgu girildiğinde yapay zeka tarafından oluşturulan bir yanıt ve ilgili bağlantıların bir listesini sunuyor. Bu sayede, kullanıcılar arama sonuçlarındaki web sitelerine tıklamak zorunda kalmadan aradıklarına kolayca ulaşabiliyor.News/Media Alliance CEO'su Danielle Coffey, bu yaklaşımı 'hırsızlık' olarak nitelendirerek, Google'ın yayıncıların içeriklerini zorla alıp karşılığında hiçbir şey vermeden kullandığını iddia etti.Google'ın arama hakimiyetiyle ilgili açılan antitröst davası sırasında ortaya çıkan bir iç belge, şirketin yapay zeka arama özelliklerine yayıncıların çalışmalarının dahil edilmesi için onay almamayı tercih ettiğini gösterdi.Google'ın arama pazarındaki yüzde 90'ın üzerindeki hakimiyeti, ona yapay zeka alanında büyük bir avantaj sağlıyor.Birçok site sahibi, Google'ın, belirli sorgulara yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtlar sunan özellikleri için içeriklerini kullanmasına gönülsüzce izin verdi.Yeni yapay zeka arama modunun lansmanından bu yana, bazı yayıncıların sitelerine gelen trafik düştü, bu da yayıncıların gelirlerini uzun vadede düşürebilir.