İSKİ'nin kanalizasyon çalışmasında yol çöktü! 1 işçi göçük altında kaldı

İstanbul Bayrampaşa'da İSKİ'nin altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde saat 11.20 sıralarında meydana geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) bağlı ekipler, bölgede kanal çalışmasına başladı. Çalışma sırasında işçilerden biri, zemin çökmesi sonucu balçık dolu çukura düştü.Beline kadar toprak altında kalan işçi kendi çabasıyla kurtulamayınca ekiplerden yardım istendi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu işçi kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.