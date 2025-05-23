Bakan Kurum vatandaşın sorununu çözdü!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sahada çalışmalarını sürdürüyor.Deprem bölgesinden ayrılmayan ve sık sık sahada kontroller yapan Bakan Kurum, Malatya'da vatandaşlarla bir araya geldi.Yanına gelen bir vatandaşın sorununu da dinleyen Bakan Kurum'a olan yakın ilgi de gözlerden kaçmadı.Murat Kurum, X hesabından 'Biz anlaşmanın bir yolunu hep buluruz :)' paylaşımı yaptı.Videoda kendisinin yanına gelen bir vatandaşın, 'Allah sizlere kolaylık versin inşallah. Allah bizlere de kolaylık versin' dedi.Bunun üzerine devam eden konuşmada Bakan Kurum, 'Ne senin sorunun Mehmet ağabey' dedi.Sorununu anlatan Mehmet isimli vatandaş, 'Otelimi yerinde istiyorum' dedi.Murat Kurum ise tane tane, yapılan planlamayı anlattı ve 'Burada bir plan yapıldı. Buna göre konut kondu, ticaret kondu. Otellerde belli bir bölgeye konuldu. Hakkın neyse vereceğiz sana.' dedi.'Ben otel yerine ofis alsam' sorusu üzerine Murat Kurum'un 'Oturup tartışabiliriz' cevabı da tebessüm ettirdi.