İstanbul merkezli 36 ilde FETÖ operasyonu! 63 muvazzaf askerden 59'u yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dev operasyon. Örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat sağladıkları ve terör örgütü mensubu oldukları tespit edilen 63 askeri personele yönelik operasyon düzenlendi.Bunlar, 8'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 36'sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup, 4'ü Albay, 8'i Yarbay, 12'si Binbaşı, 15'i Yüzbaşı ve 24'ü Astsubay/ Uzman Çavuş rütbelerinde olmak üzere tamamı görev yapan askeri personelden oluşuyor.İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğü'nce bu sabah gerçekleşen operasyonda 59 askeri personel yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı bilgilendirmede, "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile birlikte yürüttükleri çalışma sonucunda kurulan ve ülke genelindeki diğer 80 il adli birimlerinin kullanımına açılan sabit hat veri havuzundan faydalanılmak suretiyle ülke genelinde darbe girişiminden sonra günümüze kadar darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen diğer asker şahıs şüpheliler için 1.915 operasyon gerçekleştirildiği, bu operasyonlar kapsamında 28.194 şüphelinin tespit edildiği, bu sayıdan 25.801'inin gözaltına alındığı, gözaltına alınan sayıdan 8.992 inin tutuklandığı, 13.968'nin adli kontrol kaydıyla, 2.841'nin kayıtsız serbest bırakıldığı, 2.393'inin firari konumda bulunduğu, ilerleyen aşamalarda bir çoğunun yakalandığı, serbest bırakılmasına karar verilen toplam sayıdan 9.533'ünün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgüt mensupları ve işleyişi hakkında faydalı bilgi verdikleri, yakalanan toplam şüpheli sayısına göre itirafçı oranının %37 olduğu" denildi.