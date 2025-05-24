Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BALIKESİR 15°C, 35°CParçalı ve az bulutluEDİRNE 16°C, 31°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 16°C, 29°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 15°C, 29°CParçalı ve az bulutluÖğle saatlerinden sonra bölgede toz taşınımı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 12°C, 28°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 19°C, 35°CParçalı ve az bulutluİZMİR 20°C, 35°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 16°C, 32°CParçalı ve az bulutluBölgenin batı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.ADANA 18°C, 32°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 23°C, 33°CAz bulutlu ve açıkHATAY 18°C, 31°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 13°C, 30°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 14°C, 29°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 14°C, 30°CParçalı ve az bulutluKONYA 18°C, 31°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR 13°C, 29°CParçalı ve az bulutluYerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 12°C, 27°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 9°C, 28°CÖğle saatlerinde, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 14°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 18°C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 15°C, 33°CParçalı ve az bulutluRİZE 15°C, 23°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 15°C, 23°CParçalı ve az bulutluTRABZON 16°C, 22°CParçalı ve az bulutluÖğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 7°C, 23°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 6°C, 21°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 16°C, 32°CParçalı ve az bulutluVAN 9°C, 20°CÖğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 17°C, 36°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 18°C, 34°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 22°C, 32°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 18°C, 33°CAz bulutlu ve açık