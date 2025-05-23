Kene kabusu büyüyor! Midesine yapıştı çıplak elle koparınca...

Yıldızeli ilçesine bağlı Esmebaşı köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Oğuzhan Aydemir'in 9 gün önce karnına kene yapıştı.Keneyi kendi çıkaran Aydemir bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.Burada tedavi altına alınan Aydemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.Aydemir'in cenazesi işlemlerin ardından yakınları tarafından hastanenin morgundan alınarak defnedilmek üzere Esmebaşı köyüne götürüldü.1.5 YAŞINDAKİ METEHAN DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ!Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kalebaşı köyünde, 1.5 yaşındaki Metehan Tütüncü, kene ısırması sonucu hayatını kaybetti.Ensesine yapışan keneyi ailesi çıkardıktan sonra fenalaşan bebek, önce Reşadiye, ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA şüphesiyle tedaviye alınan Metehan, kurtarılamadı. Cenazesi Kalebaşı köyünde toprağa verildi.