Zafer Şahin'den CHP'ye sert eleştiri: Her şey yolsuzluk konuşulmasın diye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar sürüyor...Kamuoyunda geniş yer edinen soruşturmada kamu zararına neden olan yolsuzluklar ve rüşvetler tek tek ortaya çıkıyor..İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından soruşturma sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bazı illerde ve İstanbul'un ilçelerinde miting yaparak erken seçime çağrı yapıyor..CHP'nin bu tutumu, gazeteci Zafer Şahin tarafından yorumlandı..CNN Türk canlı yayınında konuşan Şahin, CHP'nin yolsuzlukların üzerini örtmek için mitingler düzenleyerek erken seçim çağrısı yaptığını belirtti.'TAMAMEN YOLSUZLUĞU PERDELEMEK İÇİN'Şahin, şunları söyledi:300 bin lira aylık gelir beyan eden bir adamın 6 yılda hesaplarında 1 milyar 475 milyon lira nasıl geçer kardeşim?Şimdi bu bile bir şey ifade etmiyorsa ve siz hala ortada bir şey yok, dosya boş deyip 'efendim ben siyaseten bunun konuşulmasını engellemeye çalışıyorum, ben yolsuzluğu görmek istemiyorum, ey yargı sen bir yolsuzluk mu var diyorsun, ben bunu kabul etmiyorum. Sen de görme ey siyaset, sen de buradan yürüme. Ben bunların konuşulmasını engellemek için mitingler yapacağım, gençleri sokağa davet edeceğim, ara seçim diyeceğim.'E kardeşim bunun yolu basit, dön sine-i millete! Daha ne uğraşıyorsun.Bunlar tamamen İstanbul'da devam eden yolsuzluk soruşturmasını perdelemek, iddiaların bu kadar net bir şekilde ortaya çıkmasını engellemek, cambazlık oyunu bu oyunu başka bir şey değil.'SADECE BAŞ DANIŞMANIN 6 YILLIK HESAP HAREKETİ 1 MİLYAR 475 MİLYON LİRA'Sadece baş danışmanın 6 yıllık hesap hareketi 1 milyar 475 milyon lira! Kim kazanıyor kardeşim bu kadar para. Baş danışmanın bu kadarsa diğerlerinin ne kadar? Yazık değil mi bu millete..İMAMOĞLU'NUN KASASI: HESAP HAREKETLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTIİmamoğlu'nun kasası olarak değerlendirilen Ertan Yıldız'ın 2019-2025 yılları arasında yaklaşık 1 milyar 475 milyon TL'lik hesap hareketi gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.