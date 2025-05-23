KOBİ'lere yeni destek paketi! Bakan Şimşek açıkladı: Finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalatçı KOBİ'lerin yararlanabilmesi için 30 milyar liralık yeni destek paketini devreye alacak, kefalet limiti 25 milyar lira olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını vurgulayarak "Enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken seçici politikalarla reel sektörümüzü desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:'KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. İmalatçı KOBİ'lerimize, hem yatırım hem de işletme kredisi olarak kullanılabilecek toplam 30 milyar TL kredi imkânı sunan yeni kefalet paketimizi devreye alıyoruz. Enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken seçici politikalarla reel sektörümüzü desteklemeye devam ediyoruz.'