Bakan Yerlikaya açıkladı! 2'si kırmızı bültenle aranan 3 uluslararası suçlu yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal seviyede aranan H.D. isimli suçluların, Almanya ve Hırvatistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası düzeyde aranan suçluların yakalanmasına yönelik Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Buna göre; 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. Almanya'da, 'Reşit olmayan kişiye cinsel saldırı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.D.Ç. Hırvatistan'da, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etmek' suçundan ulusal seviyede aranan H.D. Almanya'da yakalanarak, Türkiye'ye iadeleri sağlandı.