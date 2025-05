Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Aile Forumu'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Aile Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Uluslararası Aile Forumu vesilesiyle sizleri kıtaların kavşak noktası İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Tüm katılımcılara hoş geldiniz ülkemize safalar getirdiniz diyorum.Ülkelerinize bir ömür boyu unutulmayacak eşsiz hatıralarla dönmenizi temenni ediyorum.Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Aile Forumu'nun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığımızı aileye sahip çıktıları için, bu anlamlı programı düzenledikleri için özellikle tebrik ediyorum.Aile insanlık tarihinin en önemli müesseselerinden biridir. Aile toplumun yapı taşıdır. Aile huzur bulduğumuz, güven bulduğumuz en güvenli limandır. Çocukların ilk eğitimlerini aldığı müşfik bir yapıdır. Aile insanı yaşatan bir yapıdır. İlk insan Hazreti Adem babamız ve Hazreti Havva validemizden beri aile müessesesi vardır, hep olagelmiştir. On binlerce yıldır insanlar aile ortamında dünyaya gözlerini açmış, hayatı ilk orada öğrenmiş, ömürlerini bu şekilde idame ettirmiştir. Kadın ve erkekten oluşan aile müessesesi, insan neslinin devamı için de vazgeçilmez bir role sahiptir.Ailenin çöktüğü, çözüldüğü her toplum çökmeye mahkumdur. Aileye yönelik her saldırıya karşı koymak hepimizin asli vazifesidir. Bunun için diyoruz ki 'aileyi savunmak insanı savunmaktır.' Aileyi büyütmek geleceği inşa etmektir.Kişisel konforu önceleyen yaşam biçimi, gençlerden başlayarak maalesef toplumun kılcallarına doğru ilerliyor. Kültür emperyalizmi tüm araç gereç aparatlarıyla aile müessesesini hack'lemeye çalışmaktadır.LGBT sapkınlığının önünü açıyorlar. Daha 4-5 yaşındaki uzanan bu kirli ve rezil ellerin, çarpık ilişkileri meşrulaştırmaya çalışması insanlık dışıdır.Cinsiyetsizleştirme projelerine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Uluslararası arenada bu konuda yük almaya inşallah devam edeceğiz. Cinsiyetsizleştirmeyi teşvik eden malum odaklar, nüfus planlamasının savunuculuğunu yaptı.Türkiye'nin doğurganlık hızı 1.48'e geriledi. Ülkemizde doğum hızının düşmesi asla ekonomide yaşanan dönemsel sorunlar değildir. Kişi başına düşen milli gelirin şu anki olduğundan 5 kat olduğu dönemde, doğurganlık hızımız 2 kat fazlaydı.Dünya ülkelerinin yarısında doğurganlık hızı nüfus yenilenmesinin altında kalıyor.2024 yılında nüfus politikaları kurulunu hayata geçirdik. 2025 senesini Aile Yılı ilan ettik. Ekonomik ve sosyal desteklerimizi ülke genelinde yaygınlaştırdık. Aile ve Gençlik fonunu ilk etapta deprem bölgesinde daha sonra 81 ilimizde hayata geçirdik. Şimdiye kadar 114 bin kardeşimiz müracat etti. Başvuranların içerisinde desteği almaya hak eden 41 bin kardeşimiz oldu. 28 Mayıs'ta doğum yardımı ödemelerini toplu olarak yapacağız. 1.2 milyarlık bir ödeme gerçekleştireceğiz.2026-2035 dönemini Nüfus 10 yılı ilan ediyoruz. Bu 10 yıl içerisinde aileyi merkeze alan güçlü adımlar atacağız.