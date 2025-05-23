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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na yalan tanıklıktan ceza

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun yalan beyan iddiasıyla haklarında “Yalan tanıklık” suçundan yargılandıkları davada karar verildi. Mahkeme, Halit Ergenç’i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na yalan tanıklıktan ceza
Ekleme: 23.05.2025 - 14:59 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:00 / Editör: Atilla Özbir
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na yalan tanıklıktan ceza
Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun yalan beyan iddiasıyla haklarında 'Yalan tanıklık' suçundan yargılandıkları davada karar verildi. Mahkeme, Halit Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.