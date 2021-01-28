Aşı savaşlarında son dakika gelişmesi!

Avrupa Birliği ile ilaç şirketi AstraZeneca arasındaki tedarik krizi devam ediyor.



İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın, AB'ye daha önce belirlenen dozdan daha az miktarda aşı vereceği açıklamasının ardından bu duruma tepki gösteren AB, ilaç şirketinin tedarik kesintisindeki nedenin AB için ısmarlana ilaçların İngiltere'ye satıldığını iddia etmişti.



AŞI TEHDİDİNİN ARDINDAN YENİ GELİŞME



Tedarik kesintisine, Belçika'daki üretim tesislerindeki sorunu neden gösteren AstraZeneca'nın açıklamalarını inandırıcı bulmayan AB yetkilileri, merkezi İngiltere'de bulunan şirketin, AB ülkeleri için ayrılan aşıları İngiltere'ye verdiğini ima etmişti.



Anlaşmazlıkların ardından AB'ye gönderilmesi gereken AstraZeneca aşılarını elinde bulundurduğunu iddia ettikleri İngiltere'ye Pfizer/BioNTech aşısı göndermemekle tehdit eden AB cephesinden yeni bir gelişme haberi geldi.



TESİSE KEŞİF EKİBİ YOLLANDI



İngiliz basınının aktardığına göre Belçikalı yetkililer, AB Komisyonu'nun talebi üzerine AstraZeneca'nın Brüksel yakınlarındaki üretim tesisine keşif gezisinde bulundu. Belçika Federal ilaçlar ajansı yetkilileri tarafında yapılan keşif ziyaretinde, aşı üretim tesisinden çeşitli numuneler ve kayıtlar alındı. Belçikalı yetkililerin araştırmaya önümüzdeki günlerde de devam edeceğini açıklanırken, sonuçların aşı krizinin arka planında yaşananlara ışık tutacağı tahmin ediliyor.