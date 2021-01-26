USD (Alış - Satış) : 7,38 - 7,39 EURO (Alış - Satış) : 8,98 - 8,99

Yüzde 25'i geçemeyen Kılıçdaroğlu'ndan komik iddia: Allah'ın izniyle...

Girdiği tüm seçimleri kaybeden ve her seçimde oyları eriyen CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah'ın izniyle ilk seçimde iktidarız" dedi. AK Partililerin her zamanki dindar söylemlerini "dini siyasete alet etmek" olarak niteleyen Kılıçdaroğlu'nun, sadece seçimlerden bahsederken dindar söylemlerde bulunması da CHP'nin ikiyüzlü siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Siyaset / 26 Ocak 2021 Salı 09:32
Yüzde 25'i geçemeyen Kılıçdaroğlu'ndan komik iddia: Allah'ın izniyle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Partinin il kongrelerinde CHP yönetimini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, “Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor. Esasen Türkiye'de CHP'ye ait bir siyaset yoktur. Hatta CHP diye bir parti olup olmadığı tartışmalıdır” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın bu sözlerine kendince tepki gösterdi.

Yapılacak ilk seçimde AK Parti'nin iktidardan gidip CHP'nin seçileceğini belirten Kılıçdaroğlu, Cumhuhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

'Türkiye'de sorunları gören, anlayan ve bu sorunlara çözüm üreten biziz. Emeklilerle, esnafla, öğrencilerle, ev emekçisi kadınlarla, asgari ücretlilerle, işsizlerle, EYT'lilerle, apartman görevlileriyle, sokak satıcıları ve sanatçılarla bir araya gelen, onları dinleyen benim. Bunu yaptığım için rahatsızlık duyuyor, bunu da biliyorum. Yapılacak ilk seçimde, Allah'ın izni, milletin desteğiyle o makamdan ayrılacak'

Ak PartiKemal KılıçdaroğluRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı