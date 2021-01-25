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Fransa basını Başkan Erdoğan için bu ifadeleri kullandı! ‘Osmanlı’yı kuruyor’

Fransız basını, Türkiye'nin Karabağ ve Libya'da egemenliğini artırdığını belirterek ''Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor'' ifadelerini kullandı.

Güncel / 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:07
Fransa basını Başkan Erdoğan için bu ifadeleri kullandı! ‘Osmanlı’yı kuruyor’

Fransız medyası manşetlerinde yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer verdi. Erdoğan'a yönelik sık sık nefret içerikli yayınlar yapan Fransız medyasında bu kez de ilginç bir iddiada bulunuldu.

'DNA'sını Fatih Sultan Mehmet'ten alıyor'

Atlantico adlı Fransız haber sitesinde yayınlanan bir yazıda Erdoğan'ın bir 'Osmanlı İmparatorluğu kurduğu' ifade edildi. Yazıda 'Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kuruyor. DNA'sını Fatih Sultan Mehmet'ten alıyor' cümlesine yer verildi.

'Türkiye'nin egemenliği artıyor'

Yazıda ayrıca Türkiye'nin Karabağ ve Libya'da egemenliğinin arttığı ifade edilerek Türkiye'nin Batı'ya karşı savunma sanayisine yatırım yaptığı belirtildi.


LibyaRecep Tayyip Erdoğan

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